Diabierna 20 Januari 2023 na oficina di DIP den presencia di notario a tene sorteo pa e ganadornan di Kavel pa Carnaval 69.

Tabata tin un total di 275 Kavels di cual 50 ta reserva y 225 Kavels tabata disponibel pa por reparti. Lo otorga 78 Kavels den Vondellaan y 147 Kavels den L.G. Smith Boulevard.

Ventkavels tambe tabata disponibel den Noord, Oranjestad y San Nicolaas.

Noord tin 12 Kavels di cual 5 ta reserva y 7 disponibel pa por reparti. Oranjestad tin 23 Kavels, di cual 10 ta reserva y 13 disponibel pa por reparti y San Nicolaas tin 16 Kavels, di cual 5 ta reserva y 11 ta disponibel pa por reparti.

Notario Chamila Tromp LLM di NewLeaf Notary tabata presente y encarga di saca e nombernan ganador y na mes momento a controla e valides di cada peticion hunto cu representantenan di DIP y di e notariskantoor. Pues peticionnan cu tabata yena incompleto, incorecto of no tabata tin un stampia of no a ser deposita den e buzon corespondiente a keda descualifica.

E aña aki cada peticion a ser asigna na un number di Kavel automaticamente basa ariba numeracion di kavels disponibel, cual ta nifica cu e aña aki no tin escogencia di kavel via mapa mas.

Punto di atencion:

DIP lo tuma contacto cu tur persona riba lista di Notario pa asina por reclama nan Kavel. Lo mester entrega un copia di ID valido y persoonsnummer na DIP of via email. Si e documento nan aki ta in orde, e persona lo haya un factura y asina cu e pago ser realisa, por pasa DIP busca su precariovergunnig.

E aña aki tur persona cu a haya un Kavel mester trece propio tent of huur tent cu un particular. Personanan cu a pidi Kavel na L.G. Smith Boulevard y mester di tent, DOW tin tent disponibel pero tin cantidad limita. Esnan cu bin na remaca pa haya un tent cu DOW, lo mester hasi pago adicional na DOW.

NO ta permiti pa pone tent/ trailers prome cu dia 2 di Februari 2023 pa motibonan di seguridad en cuanto bishita di Famia Real. Dia 2 di Februari 2023 en adelante SI por cuminsa pone tent y demas.