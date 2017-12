Resultadonan di Indice di Prijs di Consumo pa December 2017

E CPI pa luna di November 2017 ta 116.70, loke ta representa un caida di 0.4% compara

cu e indice di October 2017 (117.12) y acumulando un caida di 1.1% te cu na November di e aña aki.

E cambio di e CPI pa e ultimo diesdos (12) lunanan (November2016 te cu November 2017) ta -0.9%, un caida di 0.9ppt compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (0.0%). E promedio anual di e tasa di inflacion pa e periodo di November 2016 te cu November 2017 ta-0.5%, un subida di 0.4ppt compara cu e -0.9% registra den e periodo di November 2015 te cu November 2016. Durante e luna aki, ocho (8) di e diesdos (12) sectornan a registra caida di prijs. E caidanan cu tawata tin e mayor efecto riba e CPI a wordo registra pa e sectornan di “Transporte” (-1.0%)y “Recreacion y cultura” (-2.0%), causando un efecto di -0.18 y -0.16ppt, respectivamente. E caidanan den e restante sectornan a contribui cu un efecto di -0.07ppt riba e CPI di November 2017. E caidanan aki a wordo contraresta parcialmente door di principalmente subidanan den e indice di e sectornan di “Restaurant y hotel” (0.4%) y “Salud” (0.8%), cu a contribui cada un cu un efecto di 0.02ppt riba e CPI di November 2017.

E subida den e sector restante a contribui cu un efecto di 0.01ppt riba e CPI di November 2017. E caida den e sector di “Transporte” a wordo causa principalmente door di caidanan di 7.1% y 0.8% den e categorianan “Servicio di transporte”y “Gasto relaciona cu uso di vehiculo di transporte personal”, causando un efecto di-0.11 y -0.07 ppt, respectivamente. E caida den e sector di “Recreacion y cultura” a wordo causa principalmente door di un caida den e categoria “Vacacion”(-13.6%), causando un efecto di-0.07ppt.

E subida den e sector di “Restaurant y hotel” a wordo causa principalmente door di un subida den e categoria “Cuminda pafo di cas” (0.4%), causando un efecto di 0.02ppt. E subida den e sector di “Salud” a wordo causa principalmente door di un subida di 1.2% den e categoria “Producto, aparatonan y ekipo medico”, causando un efecto di 0.01 ppt. E canasta di consumo di e CPI ta consisti di 452 bienes y servicionnan. Compara cu October 2017, 31.2% di e bienes y servicionan aki a conoce un aumento di prijs causando un efecto di 0.35ppt, mientras cu 32.5% ta mustra un caida di prijs, cu a contribui cu efecto di -0.72ppt y pa e restante 36.3% no tawata tin cambio den prijs. Prijsnan di bienes a baha cu 0.4% na November 2017 y a causa un efecto di -0.28ppt riba e CPI di November 2017. Prijsnan di servicionan a conoce un caida di 0.2% y a causa un efecto di -0.08ppt.

E CPIC (core inflation) -CPI excluyendo e efecto di energia y cuminda-a registra na November 2017 un subida di 0.3%, un caida di 0.4ppt, compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (0.7%).

E indice di energia -cu ta consisti di e productonan: electricidad, awa, gasolin y diesel a registra un caida di 4.3%, cu ta 3.0ppt mas halto compara cu e periodo corespondiente di aña pasa (-7.3%). E indice di cuminda a registra un subida di 0.9%, cu ta 1.3ppt mas halto compara cu e periodo corespondiente di aña pasa(-0.4%). E bestaansminimum pa un hogar consistiendo di dos (2) adulto y dos (2) mucha (edad 0-14 aña) a November2017 ta Afl. 4,330, mientras cu pa un hogar di un (1) adulto e suma ta Afl. 2,062.

Cambio di prijs di petroleo, utilidad, gasolin y diesel na November 2017

Prijs di utilidad (electricidad y awa), gasolin y diesel ta wordo determina primordialmente door di e prijs internacional di petroleo. Na November 2017 e prijs promedio pa bari di ptroleo (US$ 56.23) a conoce un subida di US$ 4.92(9.6%) compara cu October 2017(US$ 51.31). Brandstof clausule pa un uso di electricidad te cu 500 kWh no a cambia na November 2017, el a keda Afl. 16.02cent pa kWh. Brandstof clausule pa un uso di cada kWh entre 501 -1000 kWh no a cambia na November 2017, el a keda Afl. 21.72cent pa kWh. Prijs di electricidad y di awa no a cambia compara cu October 2017. E prijs promedio di electricidad pa vivienda a keda Afl. 265.65, mientras cu e prijs promedio di awa pa vivienda a keda Afl. 137.05. Prijs di gasolin a baha na November 2017 cu Afl. 4.90cent (-2.6%) y a causa un efecto di -0.14ppt riba e CPI. Prijs di diesel a registra un caida di Afl. 1.10cent (-0.7%) na November 2017 y a causa un efecto insignificante riba e CPI. November 2017, utilidad, gasolin y diesel como grupo, tawata tin un caida di prijs di 0.8% compara cu October 2017 y hunto a influencia e CPI cu -0.14ppt, mientras cu e restante 448 bienes y servicio hunto a experencia un caida di prijs di 0.3% y tawata tin un efecto di -0.22ppt riba e CPI.

Cambio di prijs di Cuminda y servicio di catering na November 2017

E indice di “Cuminda & servicio di catering” a registra un caida di 0.1% na November 2017, despues di un subida di 1.0% na October 2017. E indice di “Cuminda na cas” (-0.2%) a registra un caida, unda cuatro(4) di e diesun (11) indicenan di e gruponan di cuminda na cas a baha na November 2017. E indice di “Berdura”a conoce e caida di mas grandi (4.2%) na November 2017. E indicenan di “Batata, yuca y batata dushi”(-1.0%)y “Pisca y otro cuminda di lama”(-0.7%) tambe a registra caidanan.

E indice di “Carni” (0.6%) a registra e subida di mas grandi. Ademas subidanan di 0.5%, 0.4% y 0.4% a wordo registra pa e indicenan di “Sucu, jam y otro tipo di cos dushi”, “Lechi, keshi y webo”y “Azeta y otro productonan traha di vet”. Den e ultimo diesdos (12) lunanan e indice di “Cuminda & servicio di catering” a subi cu 0.3%. E indice di “Cuminda na cas” a conoce un caida di 0.2%. E indice di “Fruta” a baha cu 8.7%, e caida di mas grandi entre e gruponan di cuminda na cas, mientras cu e indice di “Berdura” a conoce e subida di mas grandi cu 3.5%. E indice di “Cuminda pafo di cas” a registra un subida di 0.4% na November 2017, despues di un subida di 0.1% na October 2017 y registrando un subida di 2.1% den e ultimo diesdos (12) lunanan. Na November 2017, “Cuminda na cas” y “Cuminda pafo di cas” como grupo, tawata tin un caida di prijs di 0.1% compara cu October 2017 y hunto tawata tin un influencia di -0.01ppt riba e CPI, mientras cu e restante bienes y servicio hunto a experencia un caida di prijs di 0.4% y tawata tin un efecto di-0.35ppt riba e CPI.