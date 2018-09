Resultadonan di importacion y exportacion pa di dos kwartaal 2018

Importacion y exportacion, segundo kwartaal 2018

Oficina Central di Estadistica ta presenta e resultadonan principal di e cifranan di importacion y exportacion, segundo kwartaal 2018.

SImportacion total

Importacion total, den peso, a registra un caida di 2.5% den segundo kwartaal di 2018 (147.7 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2017 (151.5 mln kg), mientras, den balor, ela subi cu 8.3% di Afl. 500.5 mln pa Afl. 542.2 mln.

Importacion pa e area liber di Aruba* (peso)

Importacion pa e area liber di Aruba pa e segundo kwartaal di 2018 Aruba, a baha cu 1.9% di 149.8 mln kg na 2017 pa 147.0 mln kg na 2018. Durante e periodo aki nuebe (9) di e bintiun (21) seccionnan, a registra caida den importacion den peso pa e area liber di Aruba. E caidanan mas grandi ta den e seccionnan “Productonan mineral” (-3.6 mln. kg), “Obranan di piedra, gips, cement of asbest” (-0.7 mln. kg) y “Palo, carbon y materialnan di palo” (-0.3 mln. kg).

E subida mas grandi ta den e seccion “Productonan alimenticio” (0.4 mln. kg).

Ademas, subidanan di Afl. 0.3 mln y Afl. 0.2 mln a wordo registra pa e seccionnan “Diferente tipo di articulonan fabrica” y “Ekiponan di transporte”, respectivamente.

Importacion pa e area liber di Aruba* (balor)

Importacion pa e area liber di Aruba pa e segundo kwartaal di 2017 Aruba, den balor, a subi cu 9.9% di Afl. 480.8 mln na 2017 pa Afl. 528.5 mln na 2017. Diesocho (18) di e bintiun (21) seccionnan, a registra subida den importacion den balor pa e area liber di Aruba.

E subidanan mas grandi ta den e seccionnan “Productonan alimenticio” (Afl. 8.2 mln), “Makinaria y ekiponan electronico (nobo y renoba)” (Afl. 6.4 mln.), “Productonan kimico” (Afl. 5.4 mln) y “Instrumentonan, aparatonan y ekiponan optico” (Afl. 5.3 mln.).

E caida mas grandi ta den e seccion “Productonan mineral” (Afl. -0.8 mln). Ademas, caidanan di Afl. -0.1 mln y Afl. -0.03 mln a wordo registra pa e seccionnan “Azeta y otro productonan traha di vet” y “Palo, carbon y materialnan di palo”, respectivamente.

E importacion (pa e area liber di Aruba) menciona anteriormente ta e resultado di Importacion via Lama y Importacion via Aire, cual tawata tin e siguiente efectonan:

1. Importacion pa e area liber di Aruba* via Lama

Importacion via di Lama pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un caida di 2.1% den e segundo kwartaal di 2018 (146.0 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2017 (149.2 mln kg), mientras, den balor, ela subi cu 9.6% di Afl. 396.1 mln pa Afl. 434.1 mln.

2. Importacion pa e area liber di Aruba* via Aire

Importacion via di aire pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un subida di 54.0% den e segundo kwartaal di 2018 (1.0 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2017 (0.7 mln kg), mientras, den balor, tin un subida di 11.5% di Afl. 84.6 mln pa Afl. 94.4 mln.

Importacion pa e area liber di Aruba* pa “Companianan grandi”**

Importacion pa “Companianan grandi”, den peso, a subi cu 12.7%, di 23.1 mln kg den e segundo kwartaal di 2017 pa 26.0 mln kg den e segundo kwartaal di 2018, mientras, den balor, tin un subida di 26.4%, di Afl. 47.9 mln pa Afl. 60.6 mln.

* Area liber di Aruba: tur bienes cu ta drenta y sali di e teritorio economico di Aruba, excluyendo Free Zone ** E termino companianan grandi ta referi na: Valero, Arugas, Web, Elmar y Setar

Exportacion total

Exportacion total, den peso, a registra un caida di 14.8% den e segundo kwartaal di 2018 (4.8 mln kg) compara cu e mesun periodo di 2017 (5.7 mln kg), mientras, den balor, ela baha cu 28.6% di Afl. 29.4 mln pa Afl. 41.2 mln.

Exportacion for di area liber di Aruba* (peso)

Exportacion via Lama pa e area liber di Aruba, den peso, a registra un subida di 0.8% den segundo kwartaal di 2018 (4.1 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2017 (4.0 mln kg). Shete (7) di e bintiun (21) seccionnan, a registra un subida den peso den e exportacion total for di Aruba. E subidanan mas grandi ta den e seccionnan “Metalnan comun y trabounan deriva” (0.5 mln kg) y “Ekiponan di transporte” (0.04 mln kg).

E caidanan mas grandi ta den e seccionnan “Productonan alimenticio” (-0.2 mln kg) y “Productonan vegetal” (-0.12 mln kg).

Exportacion for di area liber di Aruba* (balor)

Exportacion via Lama pa e area liber di Aruba, den balor, a registra un caida di 33.1% den segundo kwartaal di 2018 (16.6 mln kg) compara cu e mesun periodo den 2017 (24.8 mln kg). Diescuatro (14) di e bintiun (21) seccionnan, a registra caida den balor den e exportacion total for di Aruba. E caidanan mas grandi ta den e seccionnan “Perlanan real y otro tipo di piedranan precioso” (Afl. 3.4 mln), “Metalnan comun y trabounan deriva” (Afl. -2.9 mln.) y “Instrumentonan, aparatonan y ekiponan optico” (Afl. -1.7 mln). E subidanan mas grandi ta den e seccionnan “Objetonan di arte, piezanan di coleccion y antiguedadnan” (Afl. 1.2 mln), “Makinaria y ekiponan electronico (nobo y renoba) (Afl. 0.6 mln)”, “Ekiponan di transporte” (Afl. 0.3 mln) y “Diferente tipo di articulonan fabrica” (Afl. 0.3 mln), respectivamente.

