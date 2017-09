Resultadonan di eleccion tabata un sorpresa

Aparentemente e resultado di elecshon pa hopi hende tabata un sorpresa. AVP claramente a conta riba mas voto. En retrospecto el a admiti cu su trato di e ‘problema PC’ a causa nan mas problema di locual el a spera. MEP tambe a conta cu mas voto. Sinembargo, e atencion grandi cu el a dedica na probabel practica di corupcion den e partido di Gobierno a produci insuficiente. Mescos e partido nobo POR, cu di antemano a spera un ganashi mas grandi, specialmente en bista di e inversionnan grandi den campaña. Tur tres politico na cabes a sufri perdida substancial compara cu nan logro anterior den nan partido di origen. E unico ganado di berdad tabata ReD, cu a pesar di a presenta un lista limita y cu fondo di campaña limita, a persigui POR masha feros mes mientras cu e lider a logra e aumento den voto mas grandi di tur, locual a pon’e na e di tres luga di cantidad di voto. Pero Raiz tambe a hala atencion, aunke e tabata tin masha tiki tempo di preparacion, fondo hopi limita y un lista masha incompleto y asina mes no a falt’e mucho pa logra un asiento.

Kico tur esaki ta nifica? Ta parce cu mayoria di votado na Aruba ta harta di e ‘politiconan di custumber’. Practicamente tur ‘politico cu experiencia’ a perde basta voto compara cu eleccion anterior. Experiencia di gobernacion aparentemente ya no ta nifica un bentaha mas, sino mas bien un desbentaha pa atrae voto.

Con esaki por ta? Sin duda e atencion extenso di e ultimo lunanan na posibel practica coruptivo dentro di e partido di Gobierno a hunga un papel importante. E detencion alarga di un ministro cu algun colaborador a mustra cla cu aki no ta trata di ‘simplemente un investigacion’. E cantidad di insinuacion riba otro posibel infractor dentro di e Gobierno tambe a yuda na aumenta e desconfiansa. Pero tambe e publicacion di documento incriminatorio tocante practica menos netchi pa cu financiamento di e campaña electoral di e partido den Gobierno a causa basta rabia. E echo cu resultado di eleccion a causa sorpresa na e partido ey ta indica solamente cu el a sinti su mes intocabel y cu el a perde e sensibilidad pa cu comunidad.

E perdida di voto pa e ‘politiconan di custumber’ posiblemente ta un indicacion cu votado ta opone cada bes mas e sistema tradicional di hiba politica. Cu nan tin mas speransa den e nobatonan cu ta distancia nan mes di e ‘sistema bieu di hiba politica’ y al contrario ta haci un apelacion pa practica bon gobernacion. Esey sin mas ta nifica un ganashi grandi pa Aruba. Especialmente na un momento cu Aruba no por permiti su mes pa sigui cu ‘e sistema bieu’.

Ta bon cu AVP ta asina realista cu di biaha el a desisti di purba forma un gabinete di cual e ta forma parti. Tanto MEP como POR a duna di conoce claramente cu pa nan, cooperacion cu AVP no ta factibel. Esey kier men cu na e momento aki un coalicion di MEP cu POR y posiblemente ReD ta lo mas probabel. Den esaki e partidonan ey mester arma nan mes contra e makinaria di rumor cu ta atribui yen di agenda scondi na e partidonan concerni. Consecuentemente, posibel Gobierno nobo lo sigui e ehempelnan na nos hermana islanan.

Sinembargo, pa Aruba ta di spera cu tur e teorianan di complot aki lo keda frustra. E emergencia ta mucho grandi pa hunga wega cu n’e. Pasobra ningun hende mester keda asombra cu lo resulta imposibel pa entrega un presupuesto pa 2018 cu un surplus manera ta exigi pa ley. Di biaha AVP por cuminsa cu un atake frontal riba e coalicion nobo cu e no ta apto pa su tarea. Di otro banda e coalicion mester confronta un isla practicamente bancarota cu mashi tiki posibilidad pa sorpresa agradabel pa su poblacion.

Al contrario, e añanan venidero e lo mester dirigi su mes na un limpiesa grandi di tur cos cu a bay malo durante e ultimo decadanan. Solamente asina lo por libera e cantidad grandi di placa cu te awor ta gasta pa financia tur abuso como consecuencia di mal gobernacion. Esaki ta rekeri bastante curashi y disciplina politico. Ta di spera cu e partidonan politico cu a pone bon gobernacion asina prominente den nan programa, di berdad lo pone esaki den practica, irespecto e sacrificionan cu esaki lo trece cu n’e. No tin lugar mas pa wega politico. Si pa estadista masculino of feminino. Si no, un ‘zakenkabinet’ lo por resulta di ta e unico solucion pa Aruba.