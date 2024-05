Diabierna tardi profesionalnan di DVG a duna presentacion di e resultadonan di e encuesta STEPS2023. E investigacion aki tawata bou encargo di Departamento di Salud Publico (DVG) y supervisa pa Pan American Health Organisation (PAHO). Un total di 5.120 hogar a keda selecciona, di cual 53% a participa. DVG a finalisa e reporte y e analisis di e data haci conhunto cu PAHO y CBS Aruba.



Algun dato cu sigur a impacta ta:78% di nos poblacion tin sobrepeso, di cual casi mita esta un 46% ta sufri di obesidad.24% di nos poblacion ta sufri di high blood pressure, di cual un 9% ta hobennan entre 18-29 aña di edad.38% di e populacion ta na riesgo pa haya un malesa cronico.E cifranan aki di nos comunidad, ta representa un reto significativo pa salud y bienestar di Aruba su poblacion.Sinembargo, cu esfuersonan conhunto y accion colectivo, esaki ta un reto cu lo por ser supera.For di encuesta tambe a sali información cu Aruba su población ta uno cu ta consumi alcohol excesivo, maske cu nos población no ta uno cu ta huma hopi, e uso di vape ta creciendo bou di nos hobennan. Nos comunidad no ta come suficiente fruta y/of berdura conforme World Health Organization (WHO) su criterio.Ministerio di Salud Publico hunto cu DVG ta implementando strategianan comprensivo cu ta trata e causanan fundamental di obesidad y ta duna poder na individuonan pa tuma decisionnan pa un bida mas saludabel.