Den November di 2022, Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) hunto cu Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) y Centrale Bank van Aruba (CBA) a ehecuta e Encuesta Forsa Laboral. E encuesta aki ta wordo haci anualmente, y ta tambe conoci como e Labor Force Survey (LFS). E obhetivo principal di e LFS ta pa obtene un bista completo y actual di e mercado laboral di Aruba. Por medio di acumulacion di datos, e encuesta por determina cifras cardinal di un pais, manera e grado di empleo y desempleo, y tambe pa señala e otro tendecianan cu tin riba e mercado. E informacion aki ta uno esencial pa e desaroyo di maneho pa cu e mercado laboral.

E LFS di November 2022 a tuma lugar digitalmente y telefonicamente. E grupo obhetivo a consisti di esnan cu a participa den e Censo2020 y e LFS 2021. E personanan aki a ricibi yamada telefonico o a haya un e-mail cu un weblink cu a dirigi nan na e encuesta. E encuesta a inclui algun pregunta basico pa e miembronan di e hogar, pero pregunta relaciona cu e mercado laboral a solamente wordo dirgi na persona cu tin 15 aña bay ariba ya cu segun e principionan di e International Labour Organization (ILO) nan ta ser considera como parti di e forsa laboral di un pais.

E datos colecta durante November di 2022 a determina un aumento di 4.1% di persona emplea compara cu aña 2021. E proporcion di persona emplea relativo cu e populacion di 15 aña bay ariba ta 58.1%. E cantidad di esnan emplea na November 2022 tawata 52.053 persona.

E cantidad di persona desemplea a conoce un reduccion di 4.5% en comparacion cu e aña 2021. E grado di desempleo na November 2022 tawata 4.3%. Esaki ta un hecho remarcabel, como cu den e ultimo dos decada Aruba no a yega di conoce un grado di desempleo bou di 5%.

E grado di desempleo di hende muher a baha di 9.7% na 2021 pa 5.3% den November 2022, mientras cu e grado di desempleo pa homber a baha di 7.9% pa 3.2% den e mesun periodo aki.

E grado di desempleo pa hoben di entre 15 pa 24 aña a baha for di 19.1% den aña 2021 pa 9.9% den November di 2022.

E cantidad di persona inactivo for di e mercado laboral a conoci un aumento leve, di 38.7% na aña 2021 pa 39.3% na November 2022. E grupo aki ta e ‘personanan cu no ta tuma parti activamente riba e mercado laboral’ y esaki ta consisti pa mayoria parti di studiante y persona pensiona cu no ta buscando empleo.

E resultadonan di e encuesta ta wordo publica na un forma mas detaye den un infographic riba e website di DAO na: daoaruba.com

DAO ta gradici tur esnan cu e participa den e encuesta LFS November 2022 y cu asina a logra contribui na e exito di e encuesta aki.