Den november di 2023, Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) y Centrale Bank van Aruba (CBA) a ehecuta e Encuesta Forsa Laboral. Anualmente ta haci e encuesta aki, cu tambe ta conoci como e Labor Force Survey (LFS). E obhetivo principal di e LFS ta pa obtene un bista completo y actual di e mercado laboral di Aruba. Door di e acumulacion di data, e encuesta por determina cifranan cardinal di un pais, manera e grado di empleo y desempleo, y tambe por señala otro tendecianan cu tin riba e mercado. E informacion aki ta uno esencial pa e desaroyo di maneho pa cu e mercado laboral.

Despues di e periodo di COVID-19, cual a rekeri un cambio den e forma cu ta colecta data (p.e. telefonicamente), e LFS di november 2023 a bolbe tuma lugar den forma personal, esta den hogarnan full rond di Aruba cu a selecciona for di e base di data di CBS. E encuesta a inclui algun pregunta basico pa e miembronan di e hogar, pero a dirgi preguntanan relaciona cu e mercado laboral solamente na personanan cu tin 15 aña bay ariba, ya cu segun e principionan di e International Labour Organization (ILO) nan ta forma parti di e forsa laboral di un pais.

E datonan colecta durante november di 2023 a determina un aumento di 4.6 procent punten compara cu na november di 2022. E proporcion di persona emplea relativo cu e populacion di 15 aña bay ariba ta 60.2%. E cantidad di esnan emplea na november 2023 tawata 54.523 persona.

E cantidad di persona desemplea den november 2023 a conoce un reduccion di 0.3 procent punten den comparacion cu november di 2022. E grado di desempleo na november 2023 tawata 4.0%. Esaki ta un hecho remarcabel, como cu den e ultimo dos decada Aruba no a yega di conoce un grado di desempleo bou di 5%, manera ta ilustra den e figura aki bou. Ademas, e reduccion aki ta señala un recuperacion solido for di e impacto negativo cu e pandemia tawata tin riba e mercado laboral.

E grado di desempleo di hende muher a baha di 5.2 procent punten na 2022 pa 3.9% den november 2023. E grado di desempleo pa homber a mustra un aumento leve for di 3.2% na aña 2022 pa 4.0% den e mesun periodo aki.

E grado di desempleo pa hoben di entre 15 pa 24 aña a aumenta for di 9.9% den aña 2022 pa 11.1% den november di 2023. Motibonan principal pa e aumento aki ta: recien a cuminsa busca trabao (25%), no por traha full time (13%), no tin trabou riba e mercado laboral (10%) y falta di diploma necesario (6%).

E cantidad di persona inactivo for di e mercado laboral a conoce un reduccion, di 39.3% na aña 2022 pa 37.2% na november 2023. E grupo aki ta consisti di personanan cu no ta tuma parti activamente riba e mercado laboral, esta nan no tin trabao, nan no ta buscando trabao activamente y si nan haya trabao, nan no por cuminsa traha den 2 siman. E grupo aki ta consisti pa mayoria di personanan pensiona y di studiante cu no ta buscando empleo.

Lo publica e resultadonan di e encuesta na un forma mas detaya den un infographic riba e diferente websitenan di DAO y CBS y diferente otro plataforma.

DAO, CBS y CBA ta gradici tur esnan cu a participa den e encuesta LFS november 2023 y cu asina a logra contribui na e exito di esaki.