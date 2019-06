Resultadonan Campeonato Nacional di Landamento Artistico 2019

E resultadonan di e weekend di Campeonato Nacional di Landamento Artistico ta conoci. Atletanan di tur categoria a deleita y yena e publico cu emocion den e weekend di 8-9 juni ultimo. E overall winners di e competencia: Manuela Sosa (Beginners), Xiana Hoo (10&U), Abizahi Sanchez (12 & U) y Avigayle Tromp (13-15)

Pa loke ta trata e competencianan di figures y solo, duet y team routines ta lo siguiente: Categoria Beginners. Tur atleta cu ta den nan prome aña di landamento artistico y ta nan prome biaha competiendo na e Campeonato Nacional. Resultadonan Figures Beginners #1:

1e lugar: Joannlie Faneyete, 2o lugar: Manuela Sosa y 3er lugar: Tania Monteon Solo Routine: 1e lugar: Krayshel Croes, 2o lugar: Shayla Sanchez y 3er lugar: Thais Restrepo

Duet Routine: 1e lugar: Harianny Abreu y Manuela Sosa, 2o lugar: Shirlene Croes y Kendra

Simon y 3er lugar: Tania Monteon y Joannlie Faneyete Resultadonan Figures Beginners #2:

1e lugar: Rihanna Jones, 2o lugar: Safirah Redhead y 3er lugar: Oriana Zambrano

Categoria di 10&U y 11-12. Tur atleta di 12 aña y mas jong ta cai den e categoria

aki. E grupo aki ta bai representa Aruba den e competencia di CCCAN 23 – 28 di juni proximo na Barbados. Resultado Figures y Solo Routine 10&U: 1e lugar: Xia Rodriguez, 2o lugar: Xiana Hoo y 3er lugar: Katiana Vizcho Resultado Figures 12&U:

1e lugar: Sofia Cardona, 2o lugar: Abizahi Sanchez y 3er lugar: Amylene Helder Solo Routine 12&U: 1e lugar: Abizahi Sanchez, 2o lugar: Sofia Cardona y 3er lugar: Alina Dirksz

Duet Routine: 1e lugar: Sofia Cardona y Abizahi Sanchez, 2o lugar: Silvana Cardona y Alina

Dirksz, 3er lugar: Xiana Hoo y Amylene Helder , 1e lugar – Team Nacional: Silvana Cardona, Sofia Cardona, Alina Dirksz, Amylene , Helder, Xiana Hoo, Abizahi Sanchez y Camila Tromp

Categoria di 13 -15. Tur atleta entre e edad di 13 pa 15 aña ta participa den e categoria aki y atletanan di Solo y Duet ta preparando pa competencianan internacional tumando lugar fin di juni, CCCAN na Barbados, y e team completo ta preparando pa fin di augustus pa e competencia di UANA na Windosor, Canada. Resultado Figures 13-15: 1e lugar: Avigayle Tromp, 2o lugar: Mikayla Morales y 3er lugar: Angelina Hamoen Solo Routine 13-15:

1e lugar: Avigayle Tromp, 2o lugar: Angelina Hamoen y 3er lugar: Ambar Silva 1e lugar – Duet Nacional: Avigayle Tromp, Mikayla Morales y reserve: Angelina Hamoen , 1e lugar – Team Nacional: Edianne Croes, Ariana Dijkhuizen, Angelina Hamoen, Mikayla Morales, Mariajose Salazar, Ambar Silva, Avigayle Tromp, Melanie Tromp y reserve: Abigail Sanchez

Categoria Junior. Junior ta categoria di 15 pa 18 aña. Y e rutina technica ta consisti di cierto elementonan obligatorio. Den e categoria aki tambe lo tin representacion den Solo y Duet, cu lo representa Aruba na CCCAN. Resultado di Solo Routine Den categoria di JUNIOR tawata na 1e lugar: Meghan Tromp y 2o lugar Mariejane Wong (Solo Free) y 1e lugar: Kainah Croes (Solo Tech) Duet Nacional: Kainah Croes y Meghan Tromp Nos ta felicita tur atleta cu a logra conkista un medaya di oro, plata of brons. E deporte aki no ta fasil, e ta exigi hopi disciplina y trabou duro pa por logra ta exitoso. Pa un bista di tur e resultadonan y mas potret di e weekend tras di lomba por bishita nos riba facebook. Siguramente e publico presente a experiencia dos dia bunita di e deporte di landamento artistico. E Competencia Nacional tawata e ultimo competencia pa e atletanan cu ta forma parti di e seleccion cu lo representa Aruba na e competencia di CCCAN (Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación) cu lo tuma lugar na Barbados fin di juni, y UANA (Union Americana de Natacion) cu lo tuma lugar na Canada fin di augustus 2019. Ken nos ta? Barracudas Aruba desde 1973 a introduci e comunidad di Aruba na e bunita deporte di landamento sincronisa, den 2017 a cambia e nomber di e deporte pa landamento artistico. E meta principal di e club ta pa brinda atletanan oportunidadnan pa desaroya y prepara nan mes den e deporte pa competencianan international. Recientemente a habri e deporte pa mucha homber por participa mirando e desaroyonan den e deporte internationalmente. Pa mas informacion of pa conecta cu nos por bishita: Facebook @barracudas.aruba of nos website:arubaswimming.com

