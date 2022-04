Diamars anochi, Calabas, Kudawecha, y vecindario a sacudi c’un encuentro fenomenal di domino pa ‘patna’ organisa p’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden net n’e frontera entre Kudawecha y Calabas. Un cantidad grandi di dokter y cientificonan den deporte di domino a forma patna cu otro pa ariba bispo di Dia di Rey midi forsa cu otro y determina ken por corona nan mes “The King of Dominoes”! Cos a cuminsa hot ora cu ya n’e prome wega Tony cu Chiks a pasa nan contrincante un “clean board”, den Papiamento crioyo un sapato blanco! ‘The tone is set’, manera e dicho ta bisa, y hopi dje djakanan grandi den domino manera, Yoyo, Dr. Tico Dirks, Sunny, Indio Kelkboom, Roy Sneek, Gibi ‘The Coordinator’, Arnold ‘The Compiler’ Le Grand, y varios mas, a bira cara wak poco preocupa! Manera custumber, Han, propietario di nos unico Domino Square Garden, a percura p’un ambiente inigualabel y caminda e snacks nan por nada tabata skeiro rond manera pan cayente! Despues di un bon bataya colegial y den bon ambiente deportivo, na final nada menos cu Miguel “Mickey Mouse” Martinus y Marc Yarzagaray a logra di corona como “The Kings of Domino”. Como sub-campeon dje anochi exitoso aki a sali Andy Farro y Jadimir Kwidama. All in all, e participantenan unanimamente kier a gradesi Han pa atrobe a sa di organisa un tremendo torneo den un ambiente super amical, y claro cu e pasabocanan di primera calidad!

Comments

comments