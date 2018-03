Resultado Torneo Bolas Criollas Himno y Bandera 2018k

Diadomingo 18 Maart 2018, torneo bolas a start sali 10 am, despues di a toca himno di Aruba pa Sr. Nelson Tromp cu su trompet, mesora a sigui cu e prome partidonan y na final di anochi e resultado a bira conoci.

Campeon damas – Rolling Ball

Sub- campeon – Tira Malo Pega Bon

3e luga – We are back

4e luga – Headache

Campeon cabayero – Shotaz

Sub – campeon – Headache

3e luga – Tira Malo Pega Bon

4e luga – We are back

Teamnan cu a clasifica pa Torneo International na Aruba dianan 10, 11 y 12 di Mei 2018.

Caballeros: Shotaz Bolas Criollas Team, Headache, TMPB, We are back, Rolling Ball, JB Stars, Biba dushi, Querendones, Setar, Basora, Jairo’s y Papaya Ranch.

Damas: Rolling ball, TMPB, We are back, Headache, JB stars, Basora, Jo bolas, Jairo’s, Queen Bees y Papaya Ranch.

Pabien na tur e ganadonan y nos lo topa na Mei na e Torneo Internacional di Bolas Criollas, cu teamnan for Corsou y Boneiro.

