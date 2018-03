Resultado sorpresivo di CARIB WAVE 18

Dia 15 maart 2018 a tuma luga un simulacro di un Tsunami den region di Caribe organisa pa UNESCO pa asina por evalua e capacidad di alerta,evacua y responde si den caso Caribe confronta cu un Tsunami.

UNESCO ta prepara e scenarionan basa ariba historia di e region y probabilidadnan di un Tsunami pa region di Caribe.

E puntonan cu a Aruba a scoge pa evalua.

Basa ariba e situacion Geografico y Demografico ta premira cuanto e saldo di victima y perdida economico lo ta si e isla no ta prepara. Basa ariba e scenario e aña aki a simula cu un temblor a tuma luga banda di Barbados y lo a ocasiona un Tsunami cual lo afecta Aruba cu olanan cu e haltura di 3 meter.

UNESCO a calcula cu si Aruba no tin un Early Warning System(EWS) e Tsunami lo costa alrededor di 66000 victima y e perdida den sector economico lo ta di 42% di nos GDP.

Basa ariba e scenario aki Bureau Rampenbestrijding Aruba a coordina un training ariba nivel nacional parti den tres seccion.

E prome seccion cu ta e parti alerta cu a haci uzo di Telefon – E-mail – whatsapp – Alertfm – SMS – sirena di tur auto oficial – Radio emisora – ciudadano cende luz y pitra nan auto – Social media – noticieronan online y tur sistemanan aki cu e back-up fisicamente door di polis cu lo evacua te cu dos kilometer for di nos costa.

Den e di dos parti e instancianan mester a raporta cuanto hende a evacua y cuanto material nan lo a proteha pa asina por duna asistencia despues cu e olanan di e Tsunami termina. Den e di dos seccion aki por a tuma nota cu nos hendenan cu ta dirigi tawata ariba un nivel hopi halto con pa funciona pragmaticamente den cualkier eventualidad. Den termino di 39 minuut tur crisis team tawata den nan Centro di Crisis y pa 12.00 p.m. e rapportnan a drenta di e cantidad di hende cu lo a evacua y cuanto material ta protegi pa duna asistencia despues cu ricibi e indicacion pa cuminsa cu e asistencianan na e comunidad.

Den e di tres seccion tawata caminda e instancianan cu a participa a haya un situacion di Aruba cu no tin un centro di Coordinacion mirando cu e gobernantenan y demas personal cu ta encarga pa maneha un crisis no a raporta y asina ta haci e situacion hopi mas dificil pa coordina e asistencianan. Cada Crisis Team mester a traha un plan di accion pa e siguiente 72 oranan. Den un forma hopi profesional y realistico cada instancia a traha nan plan di accion caminda cu nan meta pa realisa cu dentro di 72 ora Aruba por ricibi asistencia internacional via di nos portanan di entrada, cual ta nos Aeropuerto y wafnan. Kustwacht combina cu Mariniers Kazerne a logra evacua tur nan personal y ekiponan necesario pa asina cuminsa pa duna asistencia di ariba lama pa elimina tur obstaculo cu lo por a dificulta cu e nabegacionnan por drenta nos wafnan cu e asistencia necesario. Aeropuerto a proteha su ekiponan pa asina despues di e olanan di Tsunami nan lo a haci e pista limpi pa asina e avionnan por baha cu asistencia.

Hospital door di ta practica frecuentemente a sa di evacua y prepara pa keda 72 ora sin cu nan por sali for di e zona afecta den cual nan ta ubica. Asina por a ripara cu ATA y AHATA tawata den contacto constante pa coordina e sector hotelero pa cu e incidente. Departamento di Salud Publico tawata tin un plan di accion pa habri postnan di auxilio mirando cu hospital lo no ta accesibel pa 72 ora.

Rosario College tawata e unico scol cu a practica oficialmente den Caribe Wave 18 y a demostra cu nan tawata por a evacua verticalmente y asina salba bida di tur alumno y docente incluyendo contratistanan ariba tereno di scol cu tambe a participa.

Resultado

Si esaki a sosode den realidad e accion cu tur e instancia aki ta tuma lo a logra scapa mas of menos 39000 persona y tawata capaz pa cada un di e instancianan cu a participa por a auto sostene nan mes pa 72 ora. Alabes tur tawata cla pa cuminsa duna e asistencia necesario na e demas personanan di e comunidad cu tawata mester di dje.

Bureau Rampenbestrijding por a ripara un crecemento di participacion compara cu 9 aña pasa caminda 14 persona a participa y na 2018 por a ripara cu 34 crisis team cu alrededor di 286 persona pa maneha e crisis. Tabata tin un radio emisora cu a participa activamente durante 2 ora cu su alertanan guiando e pueblo den evacua pa un zona sigur. Ta tin mas di 7000 view ariba un canal di noticia online. Social media tawata tin mas di 1200 view durante e 4 ora di training.

Asina cu e formula cu ta wordo uza pa calcula, Bureau Rampenbestrijding Aruba por wak ariba un training cu participacion di mas di 31000 persona activo of a wordo conscientisa.

Accionnan pa futuro

Tur e puntonan di atencion cu a bin dilanti, tur e comentarionan cu a ricibi y tambe e sugerencianan lo bay wordo evalua-repasa pa asina haci e adaptacionnan na unda tin mester den e plannan. Un punto di salida cu semper mester tene na cuenta ta cu ta organisa trainingnan pa asina wak kico tin cu wordo mehora of revisa. Pues e meta ta pa train y pa ta miho prepara pa cualkier eventualidad. Ya cu tin situacionnan di crisis cu por yega sin aviso y pa e motibo aki tur hende mester ta semper prepara.

