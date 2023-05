Dia 30 di april ultimo a tuma lugar e rifa di Aruba One Happy Island Lions Club. Rifa a tuma lugar via sorteo di Diario y por a wak esaki Live riba Diario TV riba diadomingo atardi 30 di April.

Riba nos Facebook page : Aruba One Happy Island Lions Club por wak un grabacion di e sorteo.

Numbernan ganador di e sorteo tabata :

1. 2490

2. 2188

3. 2401

Tur fondo ricibi lo bay bek den proyectonan pa comunidad di Aruba.

Un danki grandi na tur cu a coopera cu nos recaudacion di fondo y masha pabien na e ganadornan di e rifa.