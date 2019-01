Resultado final di torneo di ahedres di weekend “Copa Betico Croes”

Den weekend cu ta tras di lomba, a tuma luga nos acostumbrado Copa Betico Croes den nos clubhuis na Nieuwstraat 11, Oranjestad.

E torneo aki a wordo hunga den 3 categoria.

Un categoría U-12, unda muchanan bow di 12 aña so por participa. Akiden a participa un total di 15 mucha.

Campeon absoluto a bira Patrick de Roo. Patrick a score 7 punto for di 7 partido.

Den boys a sali na di 2 luga Kian Ng. Kian a score 4 ½ punto for di 7.

Na tercer luga den Boys a termina Gillian Croes. Gillian a score 4 punto.

Den Girls under 12 years, a termina na promer luga Sylvi Cabral.

Sylvi a score 5 punto for di 7 partido. El a termina den algemeen klassement na di 2 luga, tras di Patrick. Na segundo luga nos ta haya Mary-Jane Bueno cu 4 punto y tercer lugar Giandra Croes cu 3 ½ punto. Best under 10 years a bay pa Santiago Rodrigues. Santiago tin 7 aña di edad. Y Best under 8 years a bay pa Bryce Lockhart. Bryce tambe tin 7 aña di edad.

Den categoría U-18, a participa un total di 13 hungador.

Na prome luga tawata tin un empate entre Thamara Sagastegui y John A. Tromp.

Ambos a termina cu 4 punto for di 5 partida.

Thamara tawata tin contrincantenan mas duro y a keda na prome luga.

Na tercer luga a termina Aimara Ballestero. Best player under 16 years a bay pa Lesley Cielo. Y best player under 14 years a bay pa Samuel Velasquez.

Den categoria Open, a participa un total di 9 hungado.

Na promer lugar a termina Brian Diaz. Brian a score 4 punto for di 5.

Na di 2 lugar tawata tin un empate entre Ilya Stetsenko y Ayden Dirks. Ambos a score 3 ½ punto. Ilya a keda na segundo luga door cu e tawata tin contrincantenan mas fuerte.

