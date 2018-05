Resultado di weganan di Mens Erger Je Niet LIVE di 11 y 12 di Mei

Siman pasa diabierna 11 di Mei tabata tin wega yena di emocion, unda cu esunnan cu a gana mester a realmente soda friu . Den e prome wega Banana Gang a hera keda! Pero a sa di reacciona na tempo pa tog gana e wega, y na di dos luga AH Waw. Ambos grupo ta bay como ganadonan di grupo A. Y esnan cu ta bay grupo B ta Jolly Peeps y Paden Pafo a hera keda casi afo.

Den e di dos wega tabata Hakuna Matata a gana y sigui pa Toyota den grupo A y straño ta cu Stern Mazda a keda casi na “niun” hunto cu Jun Jun den pool B.

Diasabra e weganan a sigui , caminda cu Dice Masters a laga Bisiña cu hopi Storia como ganadornan den pool A y den Pool B a keda Entre Nos cu Black Widows. Di dos wega Bombers a gana sigui pa Setar., straño ta cu den bario Brazil cable y Wifi a cay un rato pero despues a bin Nice nice bek. Y den Pool B algo cu no sa pasa hopi. TropiCana no por a sigui cana den e wega pasobra Keep on Walking tabata stroba nan. LOL . Hopi humor y tur team den e campeonato sa cu ora nan drenta Centro di Bario Brazil , stress ta keda AFUERAA.

Weganan pa e siman aki diabierna 18 di Mei. E prome wega .Who’s Next Geel , Chill Swa berde , Family Gang cora, Bongos preto. Di dos wega ta, SV WEB Geel , Chipi Chipi Tin E, berde , X-Clusive Vip Crew cora, Rooi Afo Fan Club preto.

Dia 19 mei, ta red Devils na Geel, One Crazy Family berde, Aruba Vision Center cora, Ernst & Young preto. Di dos wega ta Maestronan Alegre Geel, United berde, Sin Miedo na cora, Commando preto.

