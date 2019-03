Resultado di try outnan 2019 di Aruba Karate Bond

Recientemente a tuma luga e prome try out pa 2019 di Aruba Karate Bond cu e meta pa selecta candidatonan pa e seleccion nacional. E try out a wordo organisa door di directiva di Aruba Karate Bond, bou presidencia di Sensei Felix Tromp, conhuntamente cu e ekipo di coach, Sensei Alberto Gonzalez Lujan y Sensei Luis Escalona.

E weekend di try out a bay den bon marcha cu un participacion di 5candidato, esta Robert Silva, Kevin Lugo, Juan David Velasquez, Joshua Mejia y Trinity Meza. Cada candidato a presenta den e respectivo categoria di testnan (test fisico, test tecnico) unda a midi diferente componente (e.o. flexibilidad, rapidez, energia, forsa) y unda a evalua e nivel tecnico di cada candidato.

Na final a analisa tur resultado. E ekipo di coach hunto cu Aruba Karate Bonda tuma su decision final. A tene reunion cu e candidatonan pa informa nan di nan resultado. Aruba Karate Bond ta gradici cada participante pa nan tempo y esfuerso inverti den e tryout. Na mes momento ta yama bon bini na e karatekanan Juan David Velasquez y Trinity Meza na e seleccion. Nan dos ta forma parti di e seleccion2019 hunto cu e actual karatekanan Janilaine Bello yAlejandro Gonzalez Lujan. Ta desea e seleccion 2019 hopi disciplina y perseverancia. Ta gradici tur persona y of organisacion cu di un forma of otro a contribui na e tareanan di Aruba Karate Bond. Riba e imagennan por mira e candidatonan durante e respectivo testnan.

