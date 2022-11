Siman pasa a tuma luga e campeonato Mundial na Guadalajara, Mexico. Aruba tabata tin dos participante y un coach cu a participa. Presidente di Aruba Taekwondo Bond “ARTBO” Sr. Moises Fernandez a atende varios reunion na Mexico y mester a vota. Monica Pimentel a coach e rumannan Klaber y a atende na e coach meeting pa haña sa tur e reglamentonan nobo di coaching den e campeonato Mundial.

Jourdé Klaber a bringa su prome Mundial den e categoria di adulto y a topa cu Muhammad Bassam Raihan di Indonesia cu a gana e pelea 2-0. Joshua Klaber a subi na e nivel di adulto y a bringa su prome Mundial. Joshua Klaber a topa cu Samirkhon Ababakirov di Kazakstan cu a gana 2-0.

Monica Pimentel coach di Aruba ta contento cu e presentacion di rumannan Klaber y a pone e Mundial tras di lomba y awo ta preparando pa e proximo campeonato internacional. Monica Pimentel a bisa si cu, we will be back stronger than ever.

Rumannan Klaber y coach Monica Pimentel a topa cu Sra. Nicole Hoevertsz na Panama y a biaha hunto den avion pa Aruba.

Sr. Moises Fernandez ta gradici Monica Pimentel pa e bon trabou cu e ta haciendo cu e rumannan Klaber y awo e trabou ta sigui.