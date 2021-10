Den fin di siman e rumannan Klaber a participa na e 2021 Truescore International Open & National Team Trial na Miami. Esaki ta e prome campeonato cu e rumannan

Klaber a participa despues di NK 2019 unda cu Joshua Klaber a sali na di dos luga. Jourde Klaber su ultimo campeonato na 2019 tabata na Costa Rica den e

clasificatorio pa Tokyo.

Truescore International Open ta e campeonato organisa pa e inventor di e sistema electronico Jin Song kende a estrena e head gear electronico na Aruba na aña 2011 durante

Best of the Best. E aña aki Jin Song a estrena e Generation 3 cu gloves, headgear y chest protector electronico. Esaki ainda tin cu haña e aprobacion for di World Taekwondo

pa usa den campeonatonan Internacional.

Joshua Klaber a bringa den categoria Junior te -55 kilo. Joshua Klaber a enfrenta Saabedra Trinidad di Villa’s Taekwondo for di California. Joshua Klabér tabata den su mundo

y a coste 5 punto contra. Den e di dos rond Russell Beneby kende a coach e rumannan Klaber a papia cu Joshua Klaber y a duna su fruto. Joshua Klaber a haci mas pero

no a logra score y e di dos rond a termina 6-0. Den e ultimo rond Joshua a logra score 1 punto y no a duna Saabedra Trinidad espacio pa score mas punto y e pelea a termina 6-1 pa Saabedra Trinidad.

Jourde Klaber a bringa den e categoria adulto -63 kilo contra di Luis de Jesus di Performa Taekwondo. Jourde Klaber den e prome rond a sali brabo pero Luis de Jesus

tambe a sali brabo y tabata tin intercambio di scop un tras di otro y e prome rond a termina 8-4 pa Luis de Jesus. Den di dos rond Luis de Jesus a avansa den punto y e di dos rond a termina 14-8 pa Luis de Jesus. Den e ultimo rond Jourde Klaber a duna tur di su banda pero a keda corto contra di Luis de Jesus cu a sali victorioso cu un score di 19-12. Cu e resultado cu e prome campeonato a duna, ta bay sigui prepara y e fin di siman aki nan ta bay tin nan prome regionale trainings kamp den preparacion pa nan siguiente campeonato cu e meta pa sali campeon di Hulanda den e Nederlandsche Kampioenschappen.

Comments

comments