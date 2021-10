Den cuadro di Sociaal Crisis Plan a ehecuta e prome investigacion bou di Centronan di Cuido di Mucha aki na Aruba. Sue-Ann Ras como coordinador nacional di implementacion di LV Kinderopvang conhuntamente cu Fundacion Pa Nos Muchanan, Departamento di Salubridad Publico, Departamento di Enseñansa Aruba y Departamento di Asunto Social a keda encarga pa ehecuta e investigacion aki cual a tuma luga entre luna di juni te cu september di aña 2020.



Un total di 96 Centro di Cuida di Mucha, cu ta registra boluntariamente na Fundacion Pa Nos Muchanan, a participa na e investigacion aki. A midi diferente aspecto relaciona cu siguridad, salud, higiena, maneho pedagogico y personal di cada centro cu a participa. Locual cu a resalta di e investigacion aki ta, cu mayoria Centro di Cuido no tabata tin protocol stipula cu ta hopi esencial pa maneha un Centro di Cuido.

E Resultadonan

Den cuadro di siguridad a resulta cu hopi Centro di Cuido falta un plan di escape pa e centro, y tambe tin centro cu no tabata tin brandblusser cu ta crucial pa ora di un situacion di candela.

Den e area di maneho pedagogico a resulta cu no tin suficiente conocemento riba e tematica aki entre e personal di e centronan. Locual cu tambe a wordo identifica ta e duda cu ta eherce den e centronan pa anda cu muchanan cu necesidad special y tambe con pa involucra e mayornan den e proceso pa por yuda e muchanan aki.

Den e aspecto di salubridad a resulta cu tin centro cu no tin baño separa pa nan personal y pa e muchanan. Den e area di higiena esaki ta di suma importancia. Tambe e parti personal ta rekeri su atencion mirando cu Ley ta stipula cu e cabesante di e Centro di Cuido di Mucha mester tin minimo un diploma MBO-3 specialisa den bienestar social, y tin centronan caminda esaki no ta e caso.

Cu tur e resultadonan aki cu a wordo acumula awo ta sigui cu e siguiente pasonan pa asina yuda e centronan aki cumpli cu exigencianan di nos Leynan.

E siguiente pasonan ta pa cuminsa facilita un estudio MBO SPW-3 specialisa den Kinderopvang m, di cual Fundacion Enseñansa Pa Aruba (FEPA) ehecuta. Esaki ta programa pa cuminsa na januari di aña 2022.

Den e lunanan venidero di oktober y november di e aña aki, nos tin e di dos (2) tanda cu lo cuminsa di Codigo di Proteccion pa e cabesantenan di Centro di Cuido di Mucha cu no a haya esaki ainda.

Alabes ta finalisando e manual di regulacion pa e Centronan di Cuido, pa asina por sinta den ronda di informacion cu tur centro envolvi pa repasa esaki.

Tin di menciona cu e implementacion aki ta bay den “fasering” abase di e resultadonan di e prome investigacion aki.

Pa locual ta trata e proyecto di Intervencion trempan pa e muchanan cu necesidad special den centro di cuido di mucha, actualmente ta trahando cu e profesor a di Missouri y Plataforma Intervencion Trempan (PITA), pa asina por yega na un plan pa Aruba pa atende na tempo y profesionalmente nos muchanan cu necesidad special den centro di cuido di mucha.

Pa mas informacion encuanto e siguiente desaroyonan pa locual ta trata e proyecto aki por tuma contacto cu Social Crisis Plan na 5281100.

