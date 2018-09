Resultado di Baseball Clasico

Den prome wega pa di 3 y 4to luga di PLAY OFF:

E team di Joseph Everon y Nildo Wernet ta bini cu un rally di 8 careda den bom di 6 inning pa pasa y gana di sorpresa pa aña 2018 esta New Arrivals Bombers cu score di 11 -5. Den e wega aki tambe e brommer grand slam den Baseball Clasico ta wordo conecta pa e pitchercito Juan David Arrango den cabez di 2 inning pa tuma ventaha cu score di 5-1.

Gomez Enterprises pa tur bo Materialnan di construccion y maderanan di calidad ta informa cu di otro banda ECOTEC Leftovers a descarga un total di 12 hit pa sigura e prome wega pa e di 3er luga.

Pa ECOTEC Leftovers: Giovanni Lane y Antonio Mingo a bay di 3-3 cada uno, Anthony Thompson di 3-2, y Carlos Croes di 4-3 cu dos doblete.

Pa New Arrivals Bombers: Giovanny Guerero di 3-3 y Dominic Innamora di 3-2 y Juan David Arrango di 4-2 incluyendo e prome grand slam di historia di Baseball Clasico.

Pitcher ganador ta Carlos Croes y Juan David Arrango ta pitcher perdedor.

Box score: R -H -E

New Arrivals 5 – 7 – 2

Ecotech Leftovers 11 – 12 – 1

Den e brommer wega di best out of three entre Spuiters Quality Chiropractic y Brazil Dental Care / Lucor e team di Spuiters ta bay cas cu e Victoria preta di 3-2. Den e partido aki Vincent Willems tambe ta conecta un homerun pa pone Brazil ariba 2-0, pero den bom di 3 inning Spuiters cu 2 coredo na base Aldrick Charro Loopstok ta conecta un doblete pa bolter e score 3-2 . Despues di esaki a sigui un duelo di pitcher formal entre Patrick van Heyningen y Richard Flanegin wantando e score intacto te final. Y spuiters ta posiciona su mes na un paso di e titulo maximo di Baseball Clasico 2018.

Miho batiadonan pa Spuiters: Endel Kock y Gregory Pilin Krozendijk di 3-2 cada uno,

Y pa Brazil Dental Care/ Lucor tabata. Alfonso Steenen cu tin un bate cayente den finalnan aki y Ramfis Gomez di 3-2 cada uno. Richard Nun Flanegin a bay cas cu e victoria.

Box score: R -H -E

Brazil Dental Care/ Lucor 2 7 1

Spuiters QCP 3 7 0

Playoff final ta sigui cu nan 2do wega diasabra awor, dia 8 september 2018 na Joe Laveist Ballpark cu dos wega.

Shedule: 8 september 2018

12.30 pm New Arrivalls vs Ecotech

3.30 pm Brazil Lucor vs Spuiters QTC

Un Victoria pa Brazil Dental Care/ Lucor cu ta bin todo por todo pa forsa un wega decisivo dia 15 september 2018. Y manager Win Dabian y Sandy Roga kiermen cu nan ta bin pa caba cos. Ta abo so falta pa presencia pa bo mes si ta bay tin un campeon nobo e diasabra aki of nos mester warda te otro siman.

Directiva un biaha mas kier a invita e pueblo di Brazil y Sta Cruz y henter Aruba recordando Brazil Lucor y Sta Cruz Royals pa e playoff final cu ta Red Red Hot .

No laganan contabo esaki por ta e ultimo wega di campeonato di Baseball Clasico 2018.

Nos ta invitabo pa bin forma parti di e publico grandi cu ta sostene baseball Clasico di Aruba.

