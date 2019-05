Gold Coast Taekwondo Cup ta e segundo clasificacion pa Best of the Best 2019 cu ta tuma luga dia 16 di November 2019. Algun atleta a desaroya mas y a haci un impacto grandi den e di 10 Gold Coast Taekwondo Cup manera: Jaymir Bergrok, Camila Cedeño, Ingomar Jacobs, Alisha van Geene, Williams Constant y Alisha van Geene. E 6 atletanan menciona aki riba ta atletanan cu curason grandi y si nan sigui nan lo bira grandi. Williams Constant di San Nicolas Taekwondo Center kisas no a gana tur su peleanan, pero a demonstra un bon Taekwondo y e publico a gosa di su estilo di bringa.

Camila Cedeño independiente a cuminsa bringa bon lastrando su contrincante den e prome rond, pero den e di dos rond algo a bay robes y su contrincante a bin di atras ganando e pelea. Despues di 3 ora di Taekwondo por a wak varios pelea for di infantil te cu adulto y tur e atletanan a duna bon bataya.

Aki bounan tin e resultado completo di e di 10 Gold Coast Taekwondo Cup 2019.

