Diabierna atardi a tuma lugar na YMCA Dakota, weganan final di basketball categoria C mucha homber cual weganan a wordo organiza pa IBiSA.

Semi final:

Despues cu scolnan a enfrenta otro den weganan di eliminacion, weganan di semi final y final a tuma lugar unda cu prome wega di semi final tabata entre Colegio Nigel Matthew y Maria Colege 1 cual wega a wordo gana pa Colegio Nigel Matthew cu score di 11-9.

E di dos wega di semi final tabata entre John Wesley College y Colegio San Augustin 1 y aki Colegio San Augustin 1 ta bay cu e victoria cu score di 7-4.

Tres y cuater lugar:

Wega pa di tres y cuater lugar tabata entre Maria College 1 y John Wesley College y aki Maria College 1 a score 8 punto contra 3 di John Wesley College y asina Maria College ta gana e wega aki y ta keda na di tres lugar, lagando asina John Wesley College na di cuater lugar.

Final:

Wega final pa campeon y sub campeon a tuma lugar entre Colegio Nigel Matthew y Colegio San Augustin 1.

Den un bon wega e muchanan di Colegio San Augustin 1 a score 13 punto contra 7 di Colegio Nigel Matthew y asina ta titula campeon di basketball categoria C mucha homber, mientras cu Colegio Nigel Matthew ta keda como sub campeon.

IBiSA ta felicita tur scol cu a participa na e torneo aki y cu a haci esaki grandi un biaha mas y tambe na e finalistanan, campeon y sub campeon di torneo di basketball categoria C mucha homber.

Pa mas informacion, por sigui IBiSA riba facebook y tambe riba Instagram.

