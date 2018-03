Restonan di station espacial Chines lo cay riba Mundo

CIENCIA

E station espacial Chines di Tiangong-1, fuera di control for di maart 2016, lo drenta den capanan diki di e atmosfera. E restonan cu no kima lo cay riba Tera entre e dianan 29 di maart y 4 di april, segun calculonan di e portal Mericano Aerospace Corporation.

Expertonan di e centro espacial a adverti cu parti di e fragmentonan por cay no solamente den lama, sino tambe den e teritorio continental di varios pais, concretamente na Spaña, Francia, Portugal y Grecia. Sin embargo, e probabilidad, segun investigadonan, ta hopi chikito.

E station espacial Chines di Tiangong-1, e prome di e pais Asiatico, a wordo poni den orbita den herfst 2011. Desde e fecha aki, varios nave espacial a wordo pega na e station, pero na 2016 a perde control di esaki.

Tiangong-1 ta pisa 9.4 ton y ta midi mas o menos 10.4 pa 3.4 meter. E station tin un volumen di 15 meter cubico.

Autoridadnan Chines a denuncia na 2016 cu e station espacial a stop di manda datonan pa Mundo. Sin un manera di controla e satelite, e suerte di Tiangong-1, tabata cla: e lo cay ariba mundo como desperdicio espacial.

Segun e Oficina di Ingenieria Espacial Tripula di China, Tiangong-1 ta move for di su orbita na un haltura di 212 kilometer desde 26 di maart, cual ta coresponde na un velocidad di vuelo di 27.719 km/h, segun Roger Launius, ex director di Museo Nacional di Aire y Espacio di Merca, a splica na e portal Live Sciencie .

E mayoria di e piesanan chikito cu ta keda reduci na e station espacial lo kima como consecuencia di e calor. E restonan cu ta keda cerca di Mundo, unda e atmosfera ta hopi diki.Resto

