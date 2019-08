Restaurant y barnan a sinti efecto di subinan di prijs

Sr Jan van Es cu ta general manager di Aruba Gastronimic Association durante e conferencia a comenta cu nan a yega di vocifera nan preocupacionnan anterior unda a presenta nan estudio di e impacto economia di tur e restaurant aki na Aruba. Sra Van Es a splica e motibo pakico nan ta sinta cu comerciantenan uni pasobra nos a skirbi carta pa Gobierno unda tur gremionan ta riba mes un linea. Nos a topa cu e Gobernantenan na cocolishi y nos a keda bon ricibi y nos a haya cu nos puntonan ta valido y a haya hasta disculpa cu no anterior no a keda involucra den e proceso di e reforma fiscal. Nos a keda priminti cu lo keda instala un Multi Ministeriaal Task Force cu lo confronta y trata na yega e solucion y reto di nos industria di resturant unda tin 612 negoshi mayoria chikito y un impacto di casi 7000 trahado ta confrontando. E motibo cu nos ta sinta awe ta cu nada no a pasa di e bunita disculpanan y te awor aki nos industria ta confrontando e mesun retonan sr Van Es a comenta. Sr Van Es a resumi den cortico e retonan cu e restaurant, y barnan ta confronta. Aña pasa a keda introducti e BAZV y a pasa pa e consumidor y nos no mester kita e hecho cu nos Cost of Business a base di esei a keda aumenta, saco di plastic a keda elimina y nos ta bisa bon idea y ta faborece nos naturalesa y awor aki nos ta usando uno mucho mas caro y un biaha mas e costo di haci negoshi a subi. Despues a haya e tax di accijns cu tambe a subi y a afecta e parti di liquor y 30 % di bebida a baha te cu 20 % y awor aki den hopi restaurant e bebida faborito di turista ta balashi cocktail. Sr Van Es a bisa cu e industria general a keda confronta cu alsanan di costo di negoshi y ta absorbe of no a haya otro alternativa di pase pa e consumidor y Aruba ta caro caba.

