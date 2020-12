Responsabilidad propio ta hunga rol hopi grandi pa pashent evita adiccion na remedi

AZV tabata tin algun preocupacion riba tabletanan pa drumi y tambe riba e parti di responsabilidad propio, cual lo bira hopi mas importante pa cada pashent. E meta ta pa conscientisa hende cu awor mas cu nunca ta importante pa evalua si realmente bo tin necesidad di remedi ‘over the counter’ cu bo ta cumpra sin receta, pasobra kisas tin cosnan cu bo ta uzando cu no ta mucho necesario mas of cu por reemplasa via nutricion.

Roslyn Angela, president di comision AGA ta bisa cu ta hopi importante cu pashentnan mester tin nan mesun responsabilidad pa remedi cu nan ta tuma, manera por ehempel pa Paracetamol bo no mester bay un dokter pa bo hay’e. Bo mes como persona sa ki ora bo ta malo y no mester bay dokter – cual tin extra costo riba dje – siendo cu bo mes lo por cumpr’e, cual ta riba e parti riba remedi pa cuido propio. Remedi di stoma tambe por ehempel, tin hopi cu ta wordo prescribi pa e personanan aki, siendo cu nan mes por cumpra e remedinan.

Tin hende cu a custumbra cu remedinan pa drumi, a haya esakinan pa 15 dia e prome biaha y despues nan a sigui bay dokter cual kisas no a sigui guia nan cu nan no mester e remedi mas. Tin pashent ta uzando e remedi pa añas, siendo no tin indicacion pa sigui uz’e dus nan a bira adicto na esaki. E remedinan cu bo por busca sin receta ta riba un lista bao restriccion, cu un specialista ora e haya e persona mester wordo trata cu ne, ta haya e remedi cubri door di AZV.

Si bo mester remedi pa drumi, bo por bay dokter di cas pero bo tin cu paga p’e. E ta proteha e poblacion pa no bira adicto na un remedi, pasobra e ta keda un remedi, e ta peligroso. E pashent ta bira adicto na remedi, pero ta e dokter ta firma e receta. “Tin hopi situacion cu bo ta haya unda cu pashent ta exigi, anto ta bin kehonan cu ta bin over di esey cu nan ta bira agresivo. Tin pashent cu ta asina adicto caba cu ta bay diferente dokternan, y nan ta bolbe cuminsa, rabia cu un dokter y bay cerca un otro, tambe nan ta cumpra nan ilegal,” segun sra. Angela.

Remedi ilegal

Riba e parti di remedinan ilegal, ya caba nos tin diferente problema unda supermercadonan of hende cu ta bende yen pildo cu ta bini cu nan for di exterior. E pregunta ta keda con nos lo combati esaki awor cu AZV tin cambio den proceso di remedi. Segun sra. Angela, e pashent ta responsabel pa kico e ta uza, y mescos nan ta cumpra esaki na manera ilegal, nan por cumpr’e na botica tambe. “Esey ta e opcion, cu si e pashent kier, e no mester subi e mercado ilegal. Bo ta hay’e cumpra na botica y bo sa cu nan ta di bon calidad pasobra nan ta pasa tur nan proceso legal pa drenta Aruba,” segun sra. Angela. Inspectie tin semper bon control riba e parti di remedinan ilegal, pero semper hende cu mira algo por entrega keho cerca IVA [Inspectie Volksgezondheid Aruba]

