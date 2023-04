Directie Natuur en Milieu (DNM) ta haci apelacion na tur cu ta bay campa na nos costanan y tin un vergunning pa esaki, pa respeta leynan cu ta mara na cuido di nos naturalesa y medio ambiente. E temporada di cual ta permiti pa campa e aña aki a cuminsa diadomingo 2 april 2023 entrante 12:00 di merdia y e ultimo dia di campa ta dia 16 april 2023. DNM ta enfatisa cu mester keda respeta nos recursonan natural manera mata, bestia y e bida marino den temporada di campamento, pa asina garantisa nan existencia. Permiso pa campamento ta regula pa Korps Politie Aruba (KPA) y tin diferente ley cu ta relata na medio ambiente marino. Den e regla y rekisitonan tin specificamente poni kico no mag y mayoria tin di haber cu leynan manera Algemene Politie Verordening, Landsverordering en Landsbesluit Openbare Wateren en Stranden, Ordenansa pa Proteccion di Naturalesa y Decreto Nacional Flora y Fauna (Natuurbeschermingsverordening y Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna). E ultimo ta e ley di proteccion di diferente bestia y mata local. Tambe no por keda sin menciona e Landsbesluit Parke Marino, Landbesluit nieuwe aanwijzing domeingronden als natuur reservaat y e Landsbesluit Verbod voor het milieu schadelijke producten. Tur e leynan aki ta obtenibel riba nos website dnmaruba.org.

Den e ultimo dianan Gobierno di Aruba a haci un yamada pa nos cuida e patrimonio di Aruba cu ta nos beachnan. A duna hopi atencion na Eagle Beach como cu esaki a haya reconocemento internacional. Tanto local como turista ta haci uzo di nos beachnan y varios area na costa rond di nos isla. Ta keda na un y tur pa cuida y respeta e sitionan aki specialmente durante temporada di Semana Santa. Ministerio di Naturalesa tin e vision pa inclui naturalesa den e constitucion di Aruba asina naturalesa y nos lamanan tambe haya derechonan. A expresa esaki durante e conferencia di Awa ultimo di Nacionnan Uni.

Nos beachnan y areanan na costa tin hopi flora y fauna cu ta protegi pa e Landbesluit bescherming inheemse Flora y Fauna. E ley ta specifica cu ta prohibi pa corta algun sorto di mata, como tambe mata cierto especie di bestia cu ta importante pa conservacion di e ecosistema marino.

DNM ta recorda un y tur cu e especienan aki ta protegi pa ley. Ta permiti disfruta di nan, wak nan so y no purba di gara y tampoco saca nan for di nan habitat. Entre nan tin turtuga, pisca, manera e gutu y strea di lama. Apelacion ta bay pa hendenan no saca e strea di lama fo’i awa paso esaki ta causa e bestia hopi stress innecesario y e por muri. E turtuganan tambe hopi biaha ta enfrenta problema ora nan ta bini cerca di areanan di landa, ora nan ta subi tera pa pone webo y luznan ta desorienta nan. Hopi hende no ta consciente cu nan actonan ta afecta e especienan aki.

Si bo ripara cu e bestia ta sufriendo door cu e ta pega den un taray, reda, plastic of otro obheto den awa, por yama Turtugaruba pa asistencia y conseho. Tambe ta pidi pa no duna e bestianan cuminda. E bestianan mes ta busca loke ta adecua pa nan come.

Pa locual ta trata e matanan den cercania di lama den e permiso di campamento ta poni pa no kap, corta, y tampoco destrui e matanan. Por ehempel nos matanan di mangel ta hopi importante pa nos costanan. Matanan ta duna sombra, oxigeno, ta sirbi como proteccion pa nos costanan.

Pa locual ta trata desperdicio. Mester tira tur sushedad den bari di sushi y no haci uzo di barinan cu ta yen.

Pa loke ta trata cremanan antisolar cu ta contene oxybenzone esaki ta prohibi pa ley. E crema aki ta contene oxybenzone cu ta disolve den awa y ta afecta e coralnan cu ta conduci na nan degradacion. Esaki ta afecta e bida marino y ta impacta negativamente e producto turistico marino manera nos beachnan y nos pilar economico.

No solamente den temporada di Semana Santa, pero henter aña mester respeta nos naturalesa y medio ambiente p’asina nos mantene su condicion faborabel pa por disfruta di dje hopi aña mas. DNM ta desea un y tur un dushi temporada di campamento y ta confia cu nos hendenan ta responsabel, ta cuida y respeta nos recursonan natural.