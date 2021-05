RESPALDO ta reacciona riba e situacion di e hoben cu a perde lucha contra depresion

Comunidad y Prensa di Aruba ta puntra Respaldo pa reacciona referente e situacion sumamente lamentabel cu a sosode awe, unda cu un Arubiano a perde su bida despues cu e la indica cu e no por sigui cu su bida mas door di e depresion cu e tabata pasando aden.

Na prome luga nos pensamento ta cu ne, su famia y amigonan. E ta duro ora un persona ta sufri asina hopi y e ta scoge esaki como su unico salida. Nos ta desea su famia y amigonan tur tipo di sosten posibel y hopi forsa den e tempo dificil aki.

Si nos tira un bista general na Aruba y tambe e sufrimento psikico bou comunidad, lamentabelmente nos tin di bisa cu depresion severo y otro enfermedad mental ta hopi comun. Cifranan internacional y resultado di encuesta haci bou di 75% di Dokternan di Cas ta indica cu mas o menos 10.000-12.000 Arubiano mester di ayudo profesional cu nan salud mental. Na e momento aki 8.000 di e grupo aki no ta ricbiendo ningun tipo di ayudo pa cu esaki, aunke nan tin derecho pa haya esaki. E crisis di Covid a haci e situacion aki hopi mas pio. Tin mas depreshon, abuso di alcohol, violencia domestico, trastorno di anciedad, trauma psicologico etc. E presion riba cuido en general, no solamente cerca Respaldo, pero tambe cerca Dokternan di Cas, SPD y FMAA a crece enorme. Pa Respaldo esaki lastimamente tambe ta nifica cu pa algun tempo nos no por duna un fecha pa un cita (intake) mas. E tempo di espera pa esaki por dura actualmente den cierto caso un aña.

Desde comienso di e crisis Respaldo a bati alarma cu mester inverti mas den e cuido di salud mental. Mester hopi mas capacidad di tratamento. Specialmente den tempo dificil pa e economia tin mas preshon riba comunidad, mas stress, mas sufrimento, mas anciedad. Lamentabelmente e inversion aki no a sosode, sufrimento a crece mas y lista di espera tambe, manera nos a indica algun siman pasa dennos rueda di prensa. Den Reino, Aruba ta hopi atras den cantidad di persona cu por traha pa e cuido di salud mental y tambe den e cantidad cu ta wordo inverti den e cuido aki compara cu Corsow, Islanan BES y Hulanda. AZV no tin e espacio den su presupuesto pa por duna e servicio di cuido necesario aki. Pa e motivo aki nos a puntra algun siman pasa Gobierno pa entrega un peticion na Reino pa sosten pa asina nos por yuda e cantidad adicional di personanan cu tin mester di sosten a consecuencia di e crisis di Covid, di mesun manera cu hospitaal a ricibi extra capacidad di cuido intensivo pa yuda pashentenan di Covid. Nos ta spera cu pronto algo lo wordo haci cu nos peticion pa ayudo.

Na e momento aki tin sigur 7000 Arubiano cu ainda no ta haya e cuido cu nan mester di dje. Nos ta kere cu nos por yuda por lo menos mitar di e grupo aki si nos ricibi algun adicion relativamente simpel, riba locual nos ta haciendo caba. Solamente door di brinda e cuido necesario pa salud mental na e comunidad di Aruba tragedianan manera esun di awe lo por wordo preveni y e chens cu famianan pa resto di nan bida mester sinti falta door di e perdida di un yui, ruman, tata, mama of otro ser keri lo ta hopi menos.

7000 Arubiano cu tin derecho riba e cuido di salud mental no ta ricibi esaki. E lista di espera di Respaldo ta largo y ta bay sigur te cu un aña. UO AZV no a presupuesta e ayudo pa e grupo aki. Respaldo a puntra Minister pa entrega un peticion na Reino pa ayudo. Door di no corta den e cuido di salud mental nos por evita mas cu ta posibel tragedianan similar na esun di awe di sigui sosode.

