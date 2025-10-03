Den cuadro di Dia Mundial di Salud Mental (10 di oktober), Respaldo ta sigui cu su tradicion di organisa eventonan pa conscientisa nos comunidad tocante e tema aki. E aña aki, Respaldo ta organisa un song festival titula: Let’s Sing for Mental Health.
Musica, y particularmente canto, tin hopi beneficio pa e bienestar mental:
Reduccion di stress: Canto ta baha e nivel di cortisol (hormona di stress).
Conexion social: Canta hunto ta fortalece e sentimiento di grupo.
Auto-expresion: E ta duna e sentimiento di seguridad y expresa creatividad.
Boost di Endorfina: Canto ta libera hormona di felicidad.
Respiracion y enfoke: Canto ta exigi pa tin control di bo respiracion cual ta promove control y concentración y por ultimo ta yuda calma.
E evento aki lo tuma lugar diasabra 11 di october 2025 den Hilton Aruba Ballroom, cual porta lo habri 7:00 p.m. y e show mes ta cuminsa 8:00 p.m. Entrada ta AWG 25,- pa adulto y mucha, tickets ta obtenibel exclusivamente via Pay.aw.
Agradecimiento na sponsornan
Respaldo kier gradici su valioso sponsornan: Super Food Plaza Cares Program, Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, Aruba Aloe, Setar, The Ritz-Carlton Aruba, pa nan apoyo y compromiso cu comunidad.
Secuencia di e participantenan
E siguiente participantenan lo ser acompaña pa e All Star Ban di Danny Koolman.
Esher Heyliger – So Sick (Ne-yo)
Lie-Sjenka Croes – Oh Happy Day (Edwin Hawkins),
Yona Heyliger – I Who Have Nothing (Cynthia Erivo)
Judith Croes – Nos tin cu separa (Magic Sound), representando S.A.B.A.
Klark Lopez – In the Stars (Benson Boon)
Roy Kelly – Ai Se Eu Te Pego (Michel Teló), representando Alhambra Casino
Wesfalia Lopez – 200 Copas (Karol G), representando Respaldo
Rudhny Dirksz – My Way (Frank Sinatra), representando Casa del Mar Beach Resort
Josmaira Stein – Lo Pasado, Pasado (José José)
Joanna Dirksz-Angela – Como la Flor (Selena), representando F.A.D.A.
Keanu Wever – Caribbean Queen (Billy Ocean), representando Croon Caribe
Rosana Croes – Con los años que me quedan (Gloria Estefan), representando POH
Orsine Wanga & Michael Scharn – Nothing’s Gonna Stop Us Now (Starship)
Robert Koolman – To Love Somebody (version di Nando Chirino), representando Openbare Ministerie
Jennyfer Geerman – Wow’i Kariño (Izaline Calister), representando Openbare Ministerie
Jerusha Donato – No me queda más (Selena)
Jouline Croes – Confieso (Kany García)
Myroukshilane Toms – No llega el olvido (Jenni Rivera)
Maroeschka Cornelie – La Rebelión (Joe Arroyo), version di Colombianas Salsa All Star Band
Al Arens – Piano Man (Billy Joel)
Respaldo ta gradici comunidad Arubano pa su apoyo continuo y ta invita tur hende pa sigui nan den e lucha pa mas conscientisacion di salud mental. Pa mas informacion, tips y update di e evento, sigui Respaldo riba Facebook y Respaldo Aruba riba Instagram.