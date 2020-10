Respaldo: ‘Hunta di Cliente lo yuda kibra stigma di Salud Mental na Aruba’

Awe Respaldo, e fundacion cu ta trata cu cuido di Salud Mental riba nos isla, a anuncia lansamento oficial di nan Clientenraad y haci firma oficial di esaki. Esaki ta un Hunta di Cliente cu ta consisti di persona cu un tempo tabata cliente di Respaldo of cu te awendia ta cliente. E clientenraad tin actualmente 4 persona como miembro kende ta sra. Angela Van Ruyven, secretaria, y otro dos miembro sr. Chando Pietersz y sra. Maureen Kelly kende ta e VP, hunto cu Sandy van der Linden como presidente.

E metanan principal ta pa kibra e stigma riba salud mental na Aruba, y monitoria e cuido pa asina mehora e tipo y calidad di cuido y servicio cu Respaldo ta brinda su pashentnan, cu meta pa mehora calidad di bida. Esaki tambe lo yuda identifica si tin areanan na unda tin caminda pa mas mehoracion den e cuido di Salud Mental na Aruba.

Director Medico di Fundacion Respaldo, dr. Hendrikus van Gaalen ta bisa cu Clientenraad ta un sorto di Client centrale, cual lo nifica cu esnan cu ta duna cuido, e cliente y medico of psicologo lo ta riba un nivel cu otro, niun ta mas ariba cu otro.

Un motibo sigur pa kico ta kere cu Clientenraad ta importante, ta paso hopi hende tin biaha ta sinti tiki miedo of berguensa pa busca ayudo profesional. Respaldo ta di opinion cu nos tur por pasa den problema di Salud mental. “Y sigur nos di clientenraad y Respaldo t’ey y por compronde den tur locual cu bo ta pasando aden, sin huzga y sigur cu hopi comprension”, segun sra. Sandy van der Linden.

10 di October tabata dia di Salud Mental, pero pa Respaldo tur dia salud mental ta importante. Por tuma contacto riba email [email protected] pa busca guia riba unda mester bay pa ricibi e ayudo necesario.

“Si abo pa un of otro motibo por ta pasando den un momento dificil cu bo salud mental, cual sea e origen, por ehempel stress, ansiedad, atake di panico, depresion, burnout of trauma, y hopi otro causa, corda cu semper tin solucion”, sra. Van der Linden ta sigui bisa. Semper tin luz na horizonte y nos tur ta hende cu por pasa den momentonan dificil den nos bida, pues Clientenraad conhuntamente cu Respaldo ta expresa na pueblo di Aruba cu boso no ta boso so, Respaldo: “Nos t’ey pa bo!”

