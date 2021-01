Residente y no residente cu ta biaha pa / for di Aruba: tur gasto di test di covid ta pa cada individuo

Cu e pandemia global di Covid-19 e situacion presente ta cambia frecuente, no solamente na Aruba pero tambe den e diferente mercadonan unda Aruba ta wordo representa.

Manera ta conoci, Aruba a bolbe habri su fronteranan poco poco y cu esey e medidanan pa cu nos bishitantenan a wordo ahusta- segun ta necesario y segun e protocolnan local y internacional ta exigi. Door di e desaroyo y cambionan continuo aki na Aruba pero tambe den nos diferente mercadonan, ta importante pa e informacion corecto wordo comunica na nos bishitantenan. A tuma nota di transmision di informacion INCORECTO bou di nos comunidad, unda cu ta indica cu e seguro di US$ 30.- obligatorio pa bishitantenan ta inclui e test na salida, cu ta un rekisito nobo institui pa gobiernonan Mericano y Hulandes.

Bishitantenan cu NO ta residente di Aruba ta paga un solo suma di US$ 30.- pa e asina yama Aruba Visitors Insurance cual ta cubri eventual gastonan pa nan estadia, transporte y test si acaso cu e bishitante wordo contagia cu e virus durante su estadia na Aruba. Ademas nan mester haci un test di Covid-19, 72 ora maximo prome cu nan yega Aruba of nan por opta pa haci e test na e test-center na nos airport na ora di nan yegada. Desde januari 2021 – e gobierno di Merca y tambe di Hulanda ta exigi pa esnan cu biaha pa nan pais haci un test di Covid-19 prome cu nan bolbe. E gastonan aki ta core pa cada individuo: e biahero pa Merca/Hulanda mes mester paga pa esaki y NO ta wordo cubri door di e ‘Aruba Visitors Insurance’.

Biaheronan residencia na Aruba cu ta bolbe di exterior mester paga pa nan test (aproba door di DVG) sea for di e destinacion cu nan ta bolbe pa Aruba maximo 3 dia prome cu nan yega pa Aruba of nan por opta pa haci e test na e test-center na nos aeropuerto mes. Tambe e mester haci su test pa bishita cierto pais y pa por drenta. En todo caso e gastonan di e test ta core pa e residente, pa kende e Aruba Visitors Insurance no ta valido.

Un di e retonan durante di e pandemia global aki ta uno di comunicacion, pues tin hopi informacion cu ta cambia cada rato. P’esey Aruba Tourism Authority ta haci un apelacion na nos comunidad pa bishita su website www.aruba.com pa asina keda informa cu e ultimo desaroyonan pa cu e exigencianan pa biahe pa Aruba pa cu nos bishitantenan. Asina por duna informacion corecto na nos bishitanenan of esnan cu ta desea pa bishita nos destinacion. Pa residentenan por acudi na www.arubacovid19.org.

E bishitantenan cu –apesar di e retonan cu biahamento actualmente ta trece cu n’e- toch ta scoge Aruba pa su estadia, ta merece pa e por wordo bon informa door di nos comunidad pa asina haci su biahe y estadia uno placentero. Bo sosten den mantene bo mes bon informa, den obtene informacion for di fuente factibel y den transmiti informacion corecto ta sumamente importante durante e crisis actual.

