Desaroyo monetario

Den luna di april 2023, e cantidad di placa den circulacion a expande cu Afl. 28,5 miyon te na Afl. 5.703,9 miyon, compara cu maart 2023. Esaki a resulta for di un subida den e reserva di divisa netto (+Afl. 51,9 miyon) y un bahada den e activo domestico netto (-Afl 23,4 miyon).

Na april 2023, e crecemento den e reserva di divisa netto a wordo causa pa compra netto di divisa di Afl. 296,7 miyon di publico, principalmente relaciona cu entrada for di turismo. Esaki a wordo pa un gran parti mitiga pa benta netto di divisa di Afl. 244,8 miyon na publico, primordialmente relaciona cu pago pa importacion y otro servicionnan. E desaroyo den e activo domestico netto a wordo causa pa bahadanan den credito domestico (-Afl. 196,9 miyon) y transaccionnan no relata na credito (-Afl. 6,6 miyon). E caida den credito domestico a resulta for di menos credito bancario netto na e sector publico (-Afl. 18,1 miyon) y mas credito bancario na e sector priva (+Afl. 1,2 miyon). E bahada den credito bancario netto na e sector publico ta wordo atribui na mas deposito di gobierno (+Afl. 18,1 miyon). E expansion den credito bancario na e sector priva a resulta for di un crecemento den hipoteca pa vivienda (+Afl. 6,2 miyon) y credito na consumidor (+Afl. 2,4 miyon), mientras cu credito na empresa a baha (-Afl. 7,4 miyon).

Inflacion

E nivel general di prijs, cu ta wordo midi door di e indice di prijs di consumo, a registra un subida di 5,2 porciento den e luna di april 2023 compara cu april 2022. E contribuyentenan principal na e aumento aki tabata e categorianan “Vivienda” y “Cuminda y Bebida No-alcoholico”. Pa loke ta trata e promedio anual di e tasa di inflacion, esaki a registra 6,3 porciento na april 2023, compara cu 6,2 porciento na maart 2023.

Entrada di Gobierno

Entrada total di gobierno a suma Afl. 106,2 miyon na april 2023, cual ta Afl. 22,4 miyon mas cu e mesun luna di e aña anterior. Esaki a resulta for di un subida den entrada di impuesto (+Afl. 25,2 miyon) y un bahada den entrada no relata na impuesto (-Afl. 2,8 miyon).

E aumento den entrada di impuesto a wordo causa principalmente pa mas entrada for di e asina yama “turnover tax” (B.B.O./B.A.V.P.) (+Afl. 11,0 miyon), impuesto riba camber di hotel (+Afl. 6,6 miyon), impuesto riba divisas (+Afl. 2,8 miyon), y impuesto riba entrada (+Afl. 2,2 miyon).

Turismo

Na april 2023, e cantidad di turista a registra 109,343 turista, cual ta 7.647 mas bishitante (+7,5 porciento) mas compara cu na april 2022. E mercadonan Norte Americano y Latino Americano a crece cu 5.723 bishitante (+6,7 porciento) y 2.770 bishitante (+41,1 porciento), respectivamente. Mientras cu e mercado Europeo a cay cu 1.341 bishitante (-19,2 porciento).