Diasabra merdia central di Polis y centro di alarma 911 ta keda informa cu na costa pabou y nort di Aruba net panort di Light house tin un homber a cay den awa y ta confrontando problema. Despues di rato a keda informa cu e homber a keda wanta na barancanan. A despacha, Polis, Ambulance y Brandweer cu urgencia.
Na yegada di Polis y Ambulance cu tabata cerca a mira e situacion a topa cu un homber danki dios riba e baranca drumi sin forsa, maske lama tabta subi baha un rato. E prome dos truck di brandweer a presenta di biaha manera cu nan a haya e melding a sali foi Tanki Flip.
Materialwagen tambe a presenta debi cu ey den tin e cama special pa lanta hende den caso di rescate na costa.
Bon coordinacion, bomberonan a baha abou bay ne rand di lama ne barancanan pa yega ne homber a wanta nan mes na cabuya rond di nan curpa, cu ayudo di polis cu a yuda rek ne cabuyanan y logra di hisa e backboard a subi e homber herida y cansa bek ariba.
Asina paramediconan a tuma over y stabilisa e homber cu ta un persona papia spaño nacionalidad Guatamela.
Tur hende a keda contento cu e rescate a bay bon y bon coordinacion.
Comunicado oficial di Cuerpo Policial Aruba.
TRAHANDO HUNTO PA RESCATA UN TURISTA PEGA NA BARANCA
NOORD, ARUBA: Diasabra pa 12:30 di merdia central di polis ta wordo notifica di un incidente patras di Lighthouse.
Ta asina cu e prome informe ta indica cu lo tin un hende homber cu a haya su mes cu problema den lama.
Central di polis ta despacha polis, ambulance tambe brandweer.
Na yegada di e unidadnan por a constata cu lo tin un hende homber wanta na e barancanan.
Di biaha personal di brandweer como polis a bay den accion pa yuda e turista hende homber.
A logra rescata e turista y e personal di ambulance a dune asistencia medico y a transporte pa Dr. Horacio Oduber Hospital pa mas tratamento medico. E turista su situacion ta stabiel.
Trahando hunto den equipo nos por mira un bunita coordinacion pa un rescate cu por ta peligroso. Agentenan policial no a duda y a sali yuda unidadnan di bombero mesora cu na final ta mira un resultado positivo.
