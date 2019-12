Repsol no ta sigui mas cu e campaña di exploracion pa petroleo of gas

Pa medio di e comunicado aki Compania Arubano di Petroleo (CAP) kier informa pueblo di Aruba cu Repsol no ta sigui cu e campaña di exploracion pa petroleo of gas (hidrocarbon) den awanan territorial di Aruba. Repsol a dicidi pa no drenta e siguiente fase di e contracto cu e tin cu CAP. E contracto firma pa ambos partido na december 2012 a yega su fin 30 november di 2019, despues di un periodo en total di 7 aña.

E rason principal pa no continua cu e campaña di exploracion ta e resultadonan di e proefboring, Bon Bini-1X, pa noord di Aruba, cu a resulta den un “dryhole”. Despues di analisis di tur e informacion obteni di Bon Bini-1X, a corela esaki hunto cu e datonan sismico cu a adkiri na 2014 y 2015. Door di e corelacion aki por a reevalua e prospectonan bieu y kisas haya prospecto nobo den e awanan teritorial di Aruba. Despues di e reevaluacion aki a determina cu no lo ta bal e riesgo financiero pa sigui explora.

Un otro factor cu a contribui pa no continua cu e campaña di exploracion ta cu no a haya un otro socio pa comparti e riesgo financiero. E riesgo aki ta inherente na e industria di exploracion di hidrocarbon. Casi e mes momento despues cu e resultadonan preliminar di Bon Bini 1X a keda conoci, e compania Frances Total, a sali for di e joint venture na october 2018, lagando Repsol como unico compania pa carga tur e riesgonan financiero. Den e industria aki, specialmente den area fronteriso, no ta comun pa un compania opera su so debi na e riesgo financiero concerni. Esaki no ta asina straño si ta conoci cu e chens cu un pos ta encontra petroleo na un cantidad comercial den e areanan fronteriso ta entre 10 cu 30%.

Fase 3 di e contracto a caba na mei 2019. Repsol a pidi pa un extension di fase 3 di 6 luna pa asina haya mas tempo pa busca un socio pa drenta fase 4 di e contracto. Aworaki e 6 lunanan a caba y esaki no a trece ningun cambio den e situacion. Debi na esaki, Repsol a dicidi pa no drenta e siguiente fase di e contracto.

En todo caso, CAP kier a gradici Repsol pa su interes y tur esfuerso cu e la mustra na Aruba. CAP tambe kier a bisa danki na tur e institucionnan, organisacionnan y stakeholders cu tabata involucra y a yuda den un forma of otro pa laga e varios operacionnan cu a tuma luga bay mas miho posibel.

