E di 37 ARuba International Half Marathon 2023 a tuma luga, for di Joe LaVeist San Nicolas y a termina te na Alhambra. Minister di Deporte sr Endy Croes tabata presente y a start e Half Marathon aki. Hopi participante. Aki un reportahe grafico y tambe e resultado ganadornan.

HALF MARATHON MALE

POS NAME BIB CHIP TIME

1 William Diaz 1 01:13:35

2 Koen Kusters 333 01:14:48

3 Jesus Galea 230 01:19:08

4 Ricardo Scholten 4 01:20:08

5 Andre Angela 5 01:20:11

HALF MARATHON FEMALE

POS NAME BIB CHIP TIME

1 Lana Gobert 3 01:30:02

2 Rebecca Jansen 97 01:34:38

3 Mileydys Verdecia 221 01:36:52

4 Jackie Toussaint 25 01:39:01

5 Pauline Vackier 93 01:39:36

DUO RELAY MALE

POS NAME BIB CHIP TIME

1 Pace Makers (Jose Alberto & Joshua) D-65 01:35:15

2 Jean Claude & Brandon (Jean Claude & Brandon) D-94 01:39:50

3 M14 (Sebastian & Daniel) D-81 01:41:34

4 Pegasus Aruba (Sandrich & Eldrick) D-84 01:41:55

5 Team Giel (Johnny & John) D-83 01:43:11

DUO RELAY FEMALE

POS NAME BIB CHIP TIME

1 twin sisters Williams (Madison & Mackenzie) D-23 01:48:12

2 Suikertjes (Ruthlyn & Karina) D-17 01:51:17

3 Inge & Lotte (Inge & Lotte) D-93 01:52:16

4 Jay’s Runner (Nathalia & Monique) D-46 01:55:25

5 Crossfitter’s on the Road (Mirlaine & Nicole) D-48 01:56:47

DUO RELAY MIX

POS NAME BIB CHIP TIME

1 PowerDuo (Sharlaine & Efi Jimy) D-35 01:26:30

2 The Lost Soles (Thandy & Remy) D-40 01:46:25

3 Partners (Elfrido & Aurora) D-15 01:48:40

4 Sole Mates (Josrine & Marck) D-44 01:50:16

5 Improvers (Edmarc & Gerial) D-80 01:52:27

4-PERSON TEAM MALE

POS NAME BIB CHIP TIME

1 Forbidden Titans T-1 01:42:29

2 Brandweer Ploeg C T-2 01:56:30

3 MCM 1 T-3 01:56:46

4 MCM 3 T-4 01:58:11

5 Brandweer Ploeg A1 T-5 01:59:40

4-PERSON TEAM FEMALE

POS NAME BIB CHIP TIME

1 run4montessori T-1 02:06:12

2 Piña Coladas T-2 02:09:16

3 Powerpuff Runners T-3 02:23:43

4 Fit Together & Niet zeuren T-4 02:29:54

5 Takeoff runners T-5 02:30:04

4-PERSON TEAM MIX

POS NAME BIB CHIP TIME

1 Viper & Friends T-1 01:58:25

2 Race Ventura T-2 02:10:37

3 Surgery Crew T-3 02:19:15

4 RBC WARRIORS T-4 02:20:17

5 FCCA 1 T-5 02:21:18