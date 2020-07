Renobacion di trapinan di Hooiberg a cuminsa na comienso di aña 2020

Den e presupuesto di Tourism Product Enhancement Fund di aña pasa 2019 Parlamento di Aruba a aproba renobacion di comienso di trapinan na hooiberg, renobacion di e hutnan tambe. E deseo ta pa renoba tur e trapinan di comienso te final pero limitacion di fondo no a permiti esaki.

E proyecto di hooiberg a wordo presupuesta cu e proposito pa tin un mihor infrastructura pa nos localnan cu ta haci uzo di hooiberg pa haci ehercicio y tambe pa crea un atraccion turistico pa nos bishitantenan. E proyecto aki a wordo “gegund’’ na final di aña 2019 y a cuminsa na comienso di aña 2020. Debi na Covid-19 a trabounan no por a sigui y a wordo para pa varios luna cu consequencia cu tawata tin retraso den esaki. Recientemente e trabounan a wordo reanuda y e proyecto ta den pleno ehecucion na e momentonan aki.

E ta un bunita proyecto pasobra e trapinan no ta den e mihor condicion y tawata tin mester un inversion pa asina drecha e trapinan. Parlamento di Aruba tambe na varios ocasion a pidi gobierno pa pone atencion na hooiberg. Parlamentario Ricardo Croes a menciona esaki na mas cu un ocasion y naturalmente nos ta tene cuenta cu deseonan di parlamento di Aruba. Fraccionan di MEP, POR y RED tur a sostene e presupuesto di TPEF 2019.

Hooiberg sigur ta un bunita area y tin tur potencial pa bira un atraccion turistico y tambe un area cu localnan por disfruta di dje.

Minister Dangui Oduber ta satisfecho con e proyecto ta canando y pronto e proyecto aki lo wordo entrega. Ta importante pa enfatisa cu ta un proyecto di aña 2019 y un presupuesto aproba di aña 2019 cu a cuminsa na comienso di aña 2020. E no ta un proyecto nobo cu awor den covid a wordo presupuesta!

E fondonan di TPEF a demostra un importancia enorme pa productonan turistico na Aruba di inversion den mehoracion di diferente areanan, prevencion y tambe seguridad. Di e forma aki a inverti den boardwalk malmok caminda turistanan y localnan por haci uso di dje, a inverti den pier na Rodgers Beach, a contribui na Stimami Sterilisami pa sterilisa cachonan y pushinan riba caya, a inverti den bouyes nan pa seguridad di esnan cu ta landa sinti nan mes mas sigur, ta inverti den limpiesa di areanan turistico y tambe e trapinan na hooiberg.

Pa e aña aki 2020 e presupuesto di TPEF lo ta diferente y inversionan limita debi na e hecho cu NO lo tin e entradanan di turismo e aña aki manera ta custumber. E efectonan di Covid-19 tin consequencianan severo pa e presupuesto 2020 di TPEF.

E proyecto di hooiberg ta un otro proyecto di un inversion chikito y un impacto grandi pa nos hendenan.

Comments

comments