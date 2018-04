Renobacion di JFK school ta un proyecto mas di e vision di AVP

Segun sra Arends-Reyes cu grato placer a tuma nota di e noticia cu e edificio cu un balor asina historico lo ser renoba manera debe ser. E edificio di John F. Kennedy school algun luna atras manera sra Arends-Reyes a trece dilanti tawatin un deal cera cu AIB ( Aruba Investment Bank) pa e financiamento y cu lo ta un alivio pa e bista cu e tin pa ora turistanan yega Aruba pero alabes lo centralisa tur departamento di Enseñansa cu lo cay bou un solo dak. Hopi biaha proyectonan cu ta PPP (Public Private Partnership) ta wordo critica, pero realidad ta cu pais Aruba no por inverti hopi di e fondonan limita cu e tin den un solo biaha, sector publico ta depende di gobierno tambe como nan cliente y ta ofrece tur expertisio, fondo y calidad den proyectonan. Dependiendo di cual modelo di proyecto a scoge pe si tin mantencion aden of no. Mantencion di tur proyectonan na Aruba ta un parti hopi esencial cu semper mester wordo teni cuenta cun’e. Den e caso di John F. Kennedy school ta spera cu lo mantene en todo caso e nomber di e edificio cu un balor historico pa Aruba caminda hopi profesional a ser forma. A bin ta ripara cu ultimo tempo e gobierno nobo kier cambia nomber di diferente proyecto pa asina sinti un poco mas ‘ownership’ pa nan, realidad ta cu ora cu ta traha na beneficio di Aruba y pa su hendenan cosnan asina ta irrelevante, pero si a cuminsa bira un poco ‘opvallend’ ya cu por cambia e nomber di proyectonan pero e vision su tras ta mucho mas grandi. Un Aruba cu un desaroyo positivo, grandi y cu ta impulsa y motiva hopi di nos ciudadanonan. Por a tuma nota riba medionan social di varios persona cu a wordo yama pa bin traha den e area di construccion, un trabou decente locual ta trece pan di cada dia cas. Esey ta netamente locual ta pasa na tur pais cu conose un cierto nivel di desaroyo, tin movecion den economia y oportunidad pa un y tur por traha y provee pa nan famia, Sra Arends-Reyes ta termina bisando.

