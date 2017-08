Rene Herde: “Con un gobierno ta goberna ta esencial”

Loke ta caracterisa un gobierno y su partido, no ta solamente kico nan ta haci of keda sina haci. Con un gobierno y parlamento ta actua y goberna ta mes importante. E diferencia den e forma di goberna ta distingui e partido AVP hopi for di e partido MEP y e otronan cu a yega di carga responsabilidad di goberna. E diferencia den forma di goberna ta loke ta crea e sfera di democrasia, confiansa, accesibilidad, transpariencia y inclusion den un gobierno. Pesey con un gobierno ta goberna y con e ta anda cu voznan den pueblo, ta esencial.

AVP ta conoci pa su estilo di dialoga y consulta cu gremionan y gruponan ora di traha maneho, di tuma desicion y di ehecuta desicionnan. Hasta ora di protesta di cualkier grupo, e forma di atende cu nan preocupacionnan, ta di invita pa papia. Esey a wordo demostra bez tras bez.

MEP al contrario ta conoci pa su estilo di impone su desicionnan, di exclui opinion y gruponan den nos pais. MEP ta custumbra di sali di e pensamento di “nos ta manda” y “nos tin autoridad” y pesey MEP ta sinti cu e por impone su boluntad riba pueblo. Nos a wak esey bez tras bez. Tuma e desicion di MEP di introduci BBO. MEP a nenga di sinta cu gremionan. MEP a bagatalisa sindicatonan y gremionan comercial. MEP a nenga tur conseho, pasobra MEP tabata pensa cu e so sa miho. MEP a haci cherche di institutonan di estado y departamentonan esencial di gobierno. MEP a core cu studiantenan cu a bay protesta pasobra nan scol tabata na mal estado y a haci bofon di e organisacion di penisonadonan. A yama polis pa “padvinders” y Controlaria General un club di domino. E pio di tur ta e forma cu lidernan di MEP a usa e grupo di imigrante pa metanan politico, pa despues bisanan “bay bo pais”. E forma aki di traha ta tipifica e forma cu MEP ta goberna. Si Bo wak e comportacion di e lidernan di MEP di awe y nan expresionnan, Bo ta ripara cu no a bini cambio! MEP ta yen di caranan nobo, pero e mes un mentalidad! Nada no a cambia den MEP!

Dialogo vs impone

AVP a introduci “dialogo social”, como un forma habri pa organisacionnan y gremionan nacional sinta, discuti y yega na consenso cu gobierno riba temanan importante pa nos pais. Esaki ta un forma cu sindicatonan y empresarionan tin añanan ta pidi pe: nan a pidi participacion de tuma desicionnan cu ta afecta nan. AVP a aplica e forma di traha aki cu exito pa nos pais. A tuma desicionnan grandi y a crea stabilidad y trankilidad den comunidad. E reaccion di MEP cu su lidernan nobo y PDR/POR den Parlamento, tabata cu e Dialogo Social ta innecesario, e ta kita autoridad di Parlamento. MEP a hasta yama e sindicatonan pa debil y cu e Dialogo Social ta un “wisha washi” di hende cu ta cana na man di gobierno. Un falta di respet total! Esaki ta bisa con nan ta pensa di dialogo como un forma di traha y goberna un pais den forma participatorio, cu inclusion y habri. Por conclui cu si yega asina leu, MEP/PDR/POR lo no usa dialogo como forma di traha, pero lo usa e autoridad pa impone nan desicionnan riba pueblo. Esey lo ta otro atraso pa Aruba. Si nos kier keda carga e pais aki hunto, den cooperacion cu otro, nos mester scoge un partido cu si ta wak dialogo como e forma essencial di goberna. E unico partido cu ta subscribi y practica dialogo, ta AVP. E conclusion di esaki ta cu e unico partido cu ta suficiente madura y cu principionan democratico bon ancra den pensamento y actuacion, ta AVP. E ta un cuestion di goberna pa pueblo y cu pueblo!