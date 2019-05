Rene Bernabela: No lo bay tin ningun welga na inmigracion Airport

Sr Rene Bernabela di sindicato TOPA ta su declaracon ariba un informa cu nos a publica cu entrevista cu Sr Diego de Cuba di sindicato STA ta duna informacion cu diasabra ta bay tin welga na inmigracion na Aeropuerto. Presidente di sindicato TOPA Rene Bernabela ta duna di conoce cu absolutamente diasabra no lo bay tin ningun sorto di welga pa cu e departamento di inmigracion. Esaki ta cu diabierna sindicato SEPPA y TOPA tabata na mesa cu minister Andin Bikker pa papia riba locual ta formatie rapport di inmigracion y caminda na e momentonan aki ta dialogo cu minister Bikker y e reunion ta bay contiua pa e siman di 22 di Mei. Sr Bernabela durante un entrevista a bisa cu tur locual cu Sr Diego de Cuba a trece den medionan di comunicacion no ta cuadra cu realidad. Sr. Diego de Cuba no tin ningun miembro na e departamento di inmigracion y ni tampoco na waf di Barcadera, y e no ta representa ningun miembro trahando na inmigracion. Sr De Cuba ta representa algun trahado na guarda nos costa y ni e momentonan aki nan ta mal contento pa cu e sindicato aki y caminda nos ta bisa cu trahadonan ta sumamente rabia di e trato inhumano cu nan ta hayando di parti di management team cu ta haciendo nan trabou no den un forma no corecto. Departamento di inmigracion di Airport y Barcadera a aserca minister Bikker caminda nan no ta contento pa e trato y a pidi minister Bikker pa drenta accion y para esaki y si esaki lo continua e consecuencia minister tin cu carge como e minister responsabel.

