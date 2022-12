Despues di dos anja e Pagara tradicional y e paranda di fin di anja di Renaissance Aruba lo ta dia 31 di December. Renaissance Wind Creek Aruba Resort lo cende e pagara tradicional pa 1’or di atardi dilanti di Wind Creek Crystal Casino y lo sigi bai te cu Renaissance Marketplace!

E pagara di e anja aki lo ta di 6 miyon tiro y naturalmente lo conta cu ambiente di dande y Robert Jeandor y su solo banda show na e stage principal na Renaissance Marketplace.E pagara di Renaissance Aruba ta un tradicion pa anjas caba, for di tur skina ta yega mirones pa presencia e pagara di mas grandi den centro di ciudad. Paul Gielen, General Manager di Renaissance Wind Creek Aruba Resort ta comenta cu nos ta sumamente contento di por ta bek despues di 2 anja door di Covid. Tawata un periodo cu hopi reto pero huntu como un famia nos a sa di surpasa esaki y por mira frutonan awe.

Pueblo di Aruba ta keda invita pa habri anja hunto cu e famia grandi di Renaissance Wind Creek Aruba Resort. Probecha di haci e ultimo shopping prome cu anja caba y ainda participa den nos campaña di ‘Believe in the Magic’ di Renaissance Mall, regalando un vakantie di bo sonjo cu un balor di $5000, 1 weekend stay na Renaissance Wind Creek Aruba Resort, cena pa 2 pesona na L.G. Smith’s Steak & Chop House, cena pa 2 persona na Aquarius, 5x Gift Certificate di un balor di $200 na Renaissance Mall of 5x Gift Certificate di un balor di $200 na Renaissance Markeplace.

Pa participa ta hopi facil, scirbi bo nomber, email y number di telefon patras di bo recibo di un di e tiendanan di Renaissance Mall, deposita esaki den nos Christmas box situa den e centro di Renaissance Mall. Ganadornan lo wordu annunica dia 11 di January.