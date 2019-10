Renaissance Aruba ta invitabo pa Barefoot Beach BBQ

Dushi musica, BBQ ilimita y un bahada di solo cu cualkier otro pais lo desea! Renaissance Aruba ta invitabo na su Barefoot Beach BBQ dia 11 di october proximo na beach di Renaissance Ocean Suites pa 6’or di atardi cu presentacion di Down Town Dixie Society for di Hulanda.

All you can eat!

Barefoot Beach BBQ lo wordo presenta den forma di un All You Can Eat BBQ buffet. Den seccion di aperitivo lo ofrece Caesar Salad Station, Coleslaw, Roasted Sweet potato y mucho mas. Como entrada lo tin Seafood Gumbo , Seafood Jambalaya , Mac n’Cheese, Buttermilk Biscuits, Pulled Smoked Pork y mas. For di e smoker grill por disfruta di Blackened Redfish, Smoked ribs, Smoked sausages, Burgers, Steak y Paul Podome Chicken Thigh. Den e seccion di dessert lo ofrece e.o Creole Bread Pudding, Pecan Pie, Praline Cheesecake y lo tin un seccion special di e popular ‘Smoores’. E buffet lo wordo ofrece pa unicamente $45 pa persona y ta ‘all you can eat’. Muchanan entre 5 y 12 aña ta paga solamente $22.50.

Let’s go barefoot!

Pia bou, totalmente comodo y disfruta di e bahada di solo espectacular cu Aruba ta ofrece. Barefoot Beach BBQ no ta rekeri reservacion; bishita Renaissance Ocean Suites dia 11 di october proximo y disfruta di otro evento culinario espectacular di Renaissance Aruba.

