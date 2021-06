Relato financiero di AVB a pasa door wowo di hangua

Un reunion hopi pica cu palabra hopi fuerte di algun dirigente di clubnan cu ta preocupa p’e manera cu presidente ta dirigi Arubaanse Voetbal Bond (AVB), a mustra cu nan mal contento. Di otro banda, presidente di AVB Dijkhoff a mustra cu kascom no ta bin na discusion.

Tabatin hopi expresion haci riba e tema aki, unda e splicacion cu e presidente a duna, y cu e clubnan no ta di acuedo cu ne, ta cu FIFA a bisa, ta FIFA kier of FIFA a pone cu si e relato no pasa no tin placa pa sigui cu e campeonatonan cu ta andando.

Hopi dirigente ta puntra nan mes den kico tur e placa a bay cu ta forza un reunion riba dia ora cu bo seleccion nacional tabata hunga. A puntra con e persona aki como presidente ta mas preocupa p’e placa cu henter desaroyo di futbol.

Despues di hopi discusion y cu presidente a hunga riba sentimento di dirigentenan cu si relato no pasa lo no tin placa y mester para tur evento, e votacion a tuma luga. E resultado tabata 12 voto na fabor y 11 contra. Pues un resultado hopi preta cu no a cay den bon tera cerca presidente di AVB, kende cu un tono menasante a bisa cu esun cu a vota contra lo wak e consecuencianan.

Teamnan cu kier wak cambio tambe a bisa cu nan sa cu tin clubnan cu e presidente ta privilegia y por a scucha nan e momento ey,. Pero e teamnan cu kier cambio no ta bay stop pasobra ta ora pa futbol, tur club y hungadonan beneficia di loke ta e placa cu FIFA ta hinca den futbol di Aruba y no un grupito so. Por bisa cu directiva di AVB ta bou di wowo di horcan.

