Relato di trabou di Raad van Advies pa 2018 entrega na Prome Minister

Riba 3 di mei ultimo Presidente y Secretario di Conseho Consultativo (Raad van Advies) a entrega relato di e trabounan di Conseho Consultativo pa aña 2018 na Prome Ministro. Manera custumber, e relato no ta duna unicamente un bista riba e trabounan, pero tambe ta contene algun observacion critico riba e desaroyonan durante e aña di relato.

Den e prologo Presidente mr. F. (Frits) M. d.l.S. Goedgedrag ta skirbi cu e ta contento cu e hecho cu (actualmente) ta existi un relacion di cooperacion fructifero tanto cu gobierno como Parlamento cu ta basa riba respet pa posicion di otro den e sistema gubernamental Arubano. Den termino general e nocion a aumenta cu Raad van Advies (Raad) no ta un contricante di gobierno ni di Parlamento, pero ta un consehero critico cu kier contribui na un producto legislativo mas optimal cu ta posibel. Pero esaki no ta kita afo cu Raad den su relato anual a pone algun nota na algun desaroyo cu ta preocup’e. Un di e desaroyonan cu e presidente a pidi atencion pe den su prologo ta e hecho cu ta entrega te na final di e aña di e relato (verslagjaar) un cantidad grandi di proyecto, cu mester drenta na vigor riba 1 di januari di e siguiente aña, na Raad pa e duna conseho riba nan. Consecuencia di esaki ta cu e lapso di tempo entre entrega di proyecto, dunamento di conseho door di Raad y tratamento den parlamento, ta demasiado corto. Peliger cu esaki ta trece cune ta cu e reaccion di gobierno riba e consehonan di Raad (e asina yama nader rapportnan) ta bira menos y cu tratamento publico den parlamento ta di un contenido y calidad inferior. E situacion aki ta sumamente indesea, sigur ora ta trata di proyectonan di caracter compleho. E fenomeno aki no ta di awor so of di Aruba unicamente. Na otro paisnan den Reino tambe ta señala e tratamento demasiado rapido di e productonan legislativo door di tur e actornan involvi. Pa por garantisa calidad di legislacion Raad ta boga pa un mihor planeamento di legislacion.

Otro desaroyo cu ta preocupa Raad pa varios aña ta ehecucion di legislacion. Esaki ta un punto cu a bin dilanti den tur e proyectonan cu Raad ta trata. Esaki ta e motibo dicon a pone extra atencion na e tema aki den e relato anual 2018. Basa riba e consehonan duna den e relato anual 2018, Raad ta boga pa na momento di redacta legislacion, ya na cuminsamento caba, evalua bon e posibilidad pa loke ta trata su ehecucion y e carga (financiero of di otro forma) mara na dje. No solamente ta esencial pa por saca afo di un proyecto cua problema e tin como meta pa trata y denter di cua contexto, pero tambe con e legislado tin pensa di trata e problema y ken ta envolvi den su ehecucion. Un analisis profundo di e aspectonan (manera por ehempel e capacidad y experticio di e organisacion encarga cu su ehecucion, e gastonan di ehecucion y e ehecucion for di punto di bista di e ciudadano) como tambe e anticipacion riba e fasenan di ehecucion por evita cu despues ta surgi problema ora ta ehecuta e legislacion concerni. Un bunita ehempel ta e institucion di e Parke Marino entrante 1 di januari 2019. Cu esaki, a apunta segun ley un par di area den e awanan anexo na costa como reserva natural. Raad ta aplaudi e prome paso aki, pero ta indica cu proteccion berdadero ta nifica hopi mas cu unicamente destina e area aki como reserva natural. Proteccion tambe ta encera un supervision efectivo riba y mantencion di e reglanan.

Door di haci uzo den e relato anual di e potretnan cu e artista hoben Armando Goedgedrag a saca di e beyesa salvahe di nos costa y di e coleccion unico di flora y fauna marino cu ta biba eynan, e Organo ta spera di pone atencion riba un miho proteccion di loke pa nos ta keri.

Si kier lesa mas tocante e temanan menciona anteriormente y e trabou di Raad den 2018 y si ta desea di wak e potretnan, por haya e Relato Anual 2018 riba e website di e Organo; www.rva.aw bou di capitulo “Publicaties”.

