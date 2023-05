E siman aki, Director Internacional di Royal Schiphol Group, Sr. Kjell Kloosterziel a haci un bishita di cortesía na varios gruponan di interes. Durante su bishita, hunto cu CEO di Aruba Airport Authority N.V. (AAA), Sr. Joost Meijs, Sr. Kloosterziel a reuni cu Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, Prome Minister di Aruba, Sra. Evelyn Wever-Croes, Minister di Turismo y Salud, Sr. Dangui Oduber, e Hunta di Supervision di AAA y e Team di liderasgo di AAA. Tambe e la bishita e sitio di construccion di Gateway 2030, Fase 1A na aeropuerto.

Durante e combersacionnan tur a expresa y a reconfirma nan satisfacción cu e cooperacion fructifero durante e ultimo dos década entre Gobierno di Aruba, Royal Schiphol Group y Aruba Airport, cu a conduci na un compania y operacionnan saludabel den tur aspecto. Aruba Airport ta wordo considera dor di esnan den e cooperacion como un infrastructura crucial pa Aruba y e punto di entrada pa Aruba pa miyones di turista y su residentenan. Siman pasa AAA su relato anual y estado financiero 2022 a wordo acorda dor di Sr. Dangui Oduber, Minister di Turismo y Salud como representante di e accionistanan di AAA.

Sr. Dangui Oduber, Minister di Turismo y Salud: “Nos ta satisfecho cu tin un relashon duradero y fuerte y cu e direccion strategico di aeropuerto ta prometedor. AAA a experencia resultado hopi fuerte na 2022 manera describi den e Relato Anual/Estado Financiero 2022. Mi tin confianza den e futuro di aeropuerto y ta keda en espera di mira tur e desaroyonan nobo den 2023.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 79% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu mart 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidadnan di airport moderno y un servicio excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

