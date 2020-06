Relato Anual 2019 Corte di Husticia: 150 Aña Corte

Corte Comun di Husticia di Aruba, Corsou, Sint Maarten y di Boneiro, Sint Eustatius y Saba a presenta su relato anual di aña 2019 na publico. Den 2019 Corte a para keto di forma festivo na su 150 añanan di existencia, como un di e institucionnan mas bieu di Reino. Ta pa e motibo aki mes e relato anual a haya un tema cu ta pas cu e ocasion: 150 Aña Corte. Mescos cu añanan anterior, a traha e relato anual digital di forma interactivo, cu entrevista, sentencia y videonan cortico cu ta contene informacion adicional.

150 Aña Corte

Corte di Husticia ta situa pa 150 aña caba den e mahestuoso Stadhuis na Wilhelminaplein 4, na Corsou. Cu tempo el a bin haya un nomber mas aserca, esta: 21 Trapi. E nomber aki ta referi na e 21 stapnan cu ta conduci na e edificio. Den e relato anual Corte ta mira bek ariba con el a cuminsa na aña 1869, na momento cu, despues di keho di Gobernador De Rouville tocante administracion di husticia na e islanan, a lanta Corte. Tambe ta para keto ampliamente na e Simposio na honor di 150 aña di Corte. Tur cu a perde e simposio, por lesa discurso di e oradornan den e relato anual.

Administracion di husticia

Corte como organisacion a sirbi cu e estado di derecho den 2019 cu 43 hues y 136 colaborado den diferente funcion di asistencia.

Cantidad di caso

Den 2019 a drenta 39.189 caso den Corte di prome instancia, un subida leve di 5% compara cu 2018. E subida mas halto ta den area di derecho administrativo (‘bestuursrecht’), caminda tabata tin en total 2.301 caso, un subida di 24% compara cu e aña prome. E casonan di LAR, ‘Landsverordening Administratieve Rechtspraak’, a bira dobel y tabata tin un subida pa loke ta trata casonan di stranhero debi na e situacion economico y politico na Venezuela.

Tin 38.903 caso cu a finalisa, esaki ta 4% mas cu e aña prome. Aki tambe por mira cu e subida mas substancial ta den e area di derecho administrativo (‘bestruursrecht’). Por mira e subida aki principalmente na Aruba y Corsou.

E total di casonan den apelacion cu a drenta den 2019 ta 1.327, esaki ta representa un bahada leve di 2% si nos compara cu 2018. E bahada mas substancial ta den casonan civil, casonan tocante labor y huicionan sumario. A finalisa un total di 1.123 caso den apelacion, esaki ta representa un subida di 20% compara cu 2018.

Ningun caso penal no a bini bek Corte

Cu orguyo Corte ta informa cu Corte Supremo di Husticia na Hulanda no a destrui, ni tampoco manda ningun caso penal bek pa Corte. Corte Supremo a trata un total di 33, asina yama ‘casonan penal di Caribe’, den cual ya caba tabata tin un sentencia di Corte den apelacion.

Huesnan lokal

Den 2019 tabata tin tres hues den trayecto di formacion na Corte. Dos di nan, Kimberly Lasten y Angeline Martijn a termina e trayecto aki di forma exitoso na 2019 y a keda nombra como miembro di Corte, sede Corsou. Nan a instala na september 2019. Jane Jansen, kende tambe ta un hues local na Aruba, a termina cu su trayecto di formacion for di 2018, y entrante 1 di januari 2019 el a keda nombra como miembro di Corte, localidad Aruba. Mr. Jansen a keda instala na februari 2019. Tin un candidato mas den e trayecto di formacion (raio: ‘rechterlijke ambtenaar in opleiding’) y na januari 2020 un ‘raio’ nobo di Boneiro a cuminsa cu e trayecto di formacion.

Edificionan

Corte a encontra reto cu su edificionan na tur su respectivo localidadnan. Debi na problema den e edificio di Stadhuis,cu ya caba ta hopi bieu, tin hopi atencion pa e edificio aki. Un parti di e personal ta trahando temporalmente for di un otro edificio, cu tambe ta trece su retonan logistico cune. Den 2019 a tuma e prome pasonan pa por muda Corte temporalmente pa un otro edificio, di manera cu por renoba Stadhuis.

E localidad na Sint Maarten, cu ta keda den e edificio iconico yama Courthouse, a hasi un investigacion pa determina con por haci e edificionan di Corte resistente pa orcan y con por haci nan optimal pa practica administracion di husticia.

Na Boneiro pa basta tempo caba Corte ta buscando un edificio cu ta mas apropia. Tin dos edificio cu ta cumpli cu e rekisitonan funcional. Awor, investigacion lo mester demostra cual edificio ta mas apropia.

Na Aruba Presidente di Corte y Minister di Husticia a firma un acuerdo di uzo pa alohamento “bruikleenovereenkomst” y un acuerdo di delegacion “lastgevingsovereenkomst” pa e edificio di Corte. Den e acuerdonan aki ta formalisa e deber y derechonan mutuo di tanto Corte, como Pais Aruba.

Finansa

Corte a alcansa un resultado positivo di f 147.000 den 2019. Por atribui e resultado aki pa gran parti na algun ingreso incidental, cu no ta origina di e operacion regular di Corte. E ingreso y gastonan incidental aki ta relaciona cu varios post di añanan anterior. E resultado di Corte, pa loke ta trata su operacion regular, ta f 50.000. Esaki ta un resultado particularmente positivo, pa motibo cu Corte mester a corta casi f 1.5 miyon (algo mas cu 4%) den su gastonan. Bestuur a hiba un maneho di reduccion stringente ariba su gastonan pa por a cumpli cu e obhetivo cu e tabata tin. A logra esaki pa gran parti tambe y cu esaki a (of en todo caso ta parse) cu a alcansa e limitenan di reduccion di gasto y di eficiencia operacional.

Lesa Relato anual 2019 digital

Corte tambe ta sigui e tendencia digital y a ofrece ministernan su relato anual di forma digital e aña aki. Lesa esaki cu facilidad ariba bo telefon of ‘tablet’ door di scan e ‘QR-code’ aki.

