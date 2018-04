Relaciona cu pisca ‘fake’, Departamento di Salud Publico no a ricibi ningun keho

Recientemente Departamento di Salud Publico a tuma nota cu riba rednan social “Facebook” ta circula un video na unda ta informa cu na un supermercado aki na Aruba a cumpra un filet di pisca cu aparentemente ta di catuna, plastic of sintetico.

Departamento di Salud Publico como instancia responsabel pa controla e.o. e calidad di alimento pa consumidor, ta lamenta cu e tipo di kehonan aki no ta yega via canalnan oficial cerca nos. Na mas cu un ocacion Departamento di Salud Publico via rednan social “Facebook” ta tuma nota di cierto reclamonan y ta cuminsa cu investigacion, pero cu hopi biaha no por wordo haci optimal pa motibo di falta di informacion, prueba y/of evidencia.

Pa e motibo aki nos di Departamento di Salud Publico kier informa na comunidad cu si tin cualkier duda riba calidad di un alimento of producto of a tuma nota di iregularidad cu tin di haber cu alimento of producto pa consumidor, pa tuma contacto cu seccion di Dienst Warenkeuring en Hygiëne na 5224200 of pasa personalmente na Dr. Oduberstraat #1 situa na Oranjestad pa entrega un keho y alabes entrega e evidencia.

Di e manera aki como Departamento di Salud Publico nos por garantisa un miho control ariba calidad di alimentonan pa consumidor.

Pa mas informacion por tuma contacto cu seccion di Dienst Warenkeuring en Hygiëne di Departamento di Salud Publico na 522-4200.

