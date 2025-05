Recientemente por a nota den medionan social atakenan dirigi na ex Minister President Evelyn Wever-Croes relaciona cu e hecho cu su persona a duna un permiso di radio na señor Norben Giel di Mas Noticia.

Riba e acusacionnan aki, Parlamentario Wever-Croes ta reaciona indicando cu esakinan ta completamente falso. E papelnan cu nan tin den nan poder cu segun nan ta e pruebanan, no tin stempel di a drenta e tempo ey ministerio di ex Minister President ni tin su firma riba dj’e. Tambe Parlamentario Wever-Croes a inidca cu su persona nunca tabata minister di telecomunicacion, y segun nos constitucion ta dicho minister so por dune e tipo di permisonan aki. Pues tur e acusacionnan aki contra su persona ta completamente falso.

“Cada bes cu nan bin cu acusacionnan asina, ta ponemi pensa kico nan ta purba tapa en realidad. Antes nan a bin cu e palabra “friends and family” pa tapa loke nan mes tabata regala y duna nan sponsor y amigonan. Esaki ta exactamente loke Benny Sievinger a declara den su caso, cu e tabata duna su amigonan tereno.

Pues ta bon pa bo puntra bo mes, ta cua “blunder” nan kier tapa awor, of talbes nan mes ta dunando nan hendenan permiso di radio? Cualkier sea e caso, mi kier a bin dilanti pa caba cu e mentiranan aki y declara cu loke nan ta acusa mi persona di dj’e ta completamente falso” Parlamentario Wever-Croes a expresa.