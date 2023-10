Durante conferencia di Prensa di Gobierno, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba su reunion cu e tabata tin na United Nations (UN) riba e tema di Venezuela. Durante e reunion, Prome Minister a sera conoci cu e Minister di Relacionnan Exterior di Hulanda nobo, sra. Hanke Bruins Slot. Tambe tabata presente sr. Marcel de Vink cu ta e Director General di Asuntonan Politico di Buitenlandse Zaken. Durante e reunion, nan a elabora riba e relacion actual entre Reino Hulandes y Venezuela.

Prome Minister a splica cu durante e reunion, Reino Hulandes a reitera cu nan no ta reconoce e presidencia di sr. Maduro, y cu e relacion entre Venezuela y Reino Hulandes no ta “business as usual”, paso nada a normalisa ainda. Pa logra yega na normalisa e relacion aki, Venezuela lo mester tin un eleccion husto, “eerlijke verkiezingen”, cual lo mester traha riba dje.