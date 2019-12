Relacion entre trahador y uitzendbureau mester ta temporal y esaki Gobierno ta bai traha riba dje

Hopi hende ta haci uso di companianan pa haya trabao por ehempel un uitzendbureau y akinan Minister Glenbert Croes a mustra cu e tin atencion pa cu esaki. Pasobra ta conoci cu e personanan aki no por logra haya fianzanan na banco pa cumpra auto of un cas pa e motibo aki. Minister a mustra cu e “relacion” di un trahado cu un uitzendbureau mester ta temporal y no permanente. E minister a mustra cu e ta imagina cu uitzendbureaunan ta wordo usa pa hopi doño di trabao pa logra filtra e trahadonan cu e tin mester y esaki Gobierno ta compronde tambe. Pero e problema ta bini caminda un dado momento el a bira e excuus pa tene hopi trahado for di un relacion di trabao permanente cu si por bisa si ta un hotel of un restaurant y alabez tin NV-nan di Gobierno mes ta usa uitzendbureaunan y akinan minister Croes a bisa cu personalmente e ta hopi critico ariba. Pasobra tin hopi abusonan ta tumando lugar y no tin duda cu tin uitzendbureaunan cu si ta cumpli manera debe ser pero esakinan no ta hopi. Y loke Gobierno a haci cu e reglanan haciendo asina e maneho mas intenso pa cu e ley ta bai haci cu como uitzendbureau sea ta bira serio of ta wordo sera. Esaki ta loke ta bai pasa, segun Minister Glenbert Croes. Pa esnan serio tin trabao y si nan sigui cumpli cu e leynan laboral di Aruba y no ta viola e derecho laboral di e trahado. Pasobra na final di dia e relacion laboral cu e trahado cu un uitzendbureau mester ta temporal y no permanente manera den hopi caso e ta actualmente. Al menos cu e trahado ta bira un empleado permanente di e uitzendbureau esey ta bira un otro caso. Kiermen esaki ta loke mester bai bira y e mandatario a bisa cu e kier kere cu ora tin tur cos full cla, e relacion entre e trahado y uitzendbureau ta un relacion temporal.

