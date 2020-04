Relacion entre SETAR NV Y POST ARUBA NV ta uno valioso y sin duda lo sigui continua de Futuro

Minister a reuni awe 23 april cu gerencia di SETAR NV Y P0ST ARUBA NV y a jega na e siguiente conclusionan.

Management di Post Aruba N.V. kier subraya cu e salud y bienestar di nos empleadonan ta na prome lugar pa nos, como tambe protección di nos clientenan y henter comunidad. Post Aruba como compania estatal responsabel a tuma y lo siguituma tur precaucionan necesario pa nos empleadonan postalpor eherce nan trabou diario, manera a wordo stipula door di Gobierno di Aruba y Departamento di Salubridad Publico.

Como medida preventivo, Post Aruba N.V. ta operando cu un mínimum bezetting ‘skeleton crew’ cu ta parti den dos teamcu no ta bin den contacto físico cu otro. A será pa publico, cuexcepción di servicio di pago di bijstand. A subi nos medidanan di higiena. A adapta e manera cu ta atende cutrafico di hende durante proceso di pago di bijstand y operación interno.

A pesar di tur inconveniencia operacional cu esaki ta trece cune, Post Aruba ta sigui cu entrega di post y paketenan mas lihe cu ta posibel. Na comienso di e crisis di Corona virus, Post Aruba tambe mester a ahusta y adapta su modelo operacional, pero a surpasa e reto aki y actualmente Post Aruba ta sigui garantisa servicio di entrega.

SETAR N.V. tin un bon relación di trabou cu POST ARUBAN.V. y a pesar cu durante di e crisis SETAR NV a manda algún cobranza pa medio di otro compania, esaki tawata di forma excepcional, pero ta considera su relación cu Post Aruba como uno valioso cu lo continua sin duda den futuro.

Y di parti SETAR NV ta ser informa cu durante e temporada difícil aki di Corona virus ta importante pa nos mantene nos mes na e reglanan di social distancing y tambe evita aglomeración. SETAR ta pidi su clientenan pa tene cuenta cuesaki y hasi mas uzo di e diferente opcionan online cu tin papaga bo cuenta di SETAR.

Clientenan di SETAR por paga nan cuenta facilmente viaMiSetar, Pay.aw via Bill payment y Transferencia di banco.Tambe por wak bo cuenta di SETAR riba MiSetar of Pay.aw, asina aki no ta necesario pa bishita un Teleshop patraha un copia di bo recibo,si encaso bo no a recibi esakiainda.

E reunión aki twt uno fructífero y a cana den un bon ambiente

Comments

comments