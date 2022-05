Diaranson anochi a tuma luga un recepcion di apertura pa e participantenan local y internacional di CATA na Quinta del Carmen. Miriam Dabian, Area Director LATAM di A.T.A. a comparti algun palabra cu tur presente, gradiciendonan pa ta parti di CATA 32, den version presencial despues di 2 aña virtual. Minister President, Evelyn Wever-Croes y Minister di Turismo, Dangui Oduber tawata presente y a comparti algun palabra cu e participantenan, enfatisando e importancia di Latinoamerica pa Aruba y diferente iniciativa pa sigui atrae biaheronan for di e region aki. Lo sigui apoya e socionan pa asina crece e mercado Latinoamericano y sigui posiciona Aruba como marca. Ronella Croes, CEO di A.T.A. a duna bonbini na tur presente y a yama bonbini no solamente na socionan existente di Aruba, pero tambe na socionan nobo cu ta participa na CATA pa prome biaha. Diahuebs mainta e apertura oficial tawata tanto pa e participantenan cu tawata presente na Renaissance Convention Center como tambe pa e participantenan atendiendo di forma virtual. A drenta mas cu 900 registracion di partidonan cu a indica di lo kier sigui e conferencia virtual. Esnan cu no a logra asisti lo ricibi grabacion di e conferencia completo. Depues di e parti protocolario, Ronella a conta encuanto Aruba su recuperacion turistico, metanan, strategia y expectativanan pa 2022 globalmente y pa e mercado especifico di Latinoamerica tambe.

Pa Latinoamerica a amplia entre otro riba atraccion di bishitantenan di balor halto pa por yega 100,076 bisitante dividi entre Colombia, Argentina, Chile, Peru, Brasil, Paraguay, Uruguay y otro paisnan di Latinoamerica. Pa logra e metanan aki e desaroyo sostenible di conectividad aereo ta un parti fundamental di e strategia. Na 2019, Aruba tawata ricibi 11 buelo pa siman di Copa y 14 buelo pa siman di Avianca. Na e momento aki ta contando cu 7 buelo semanal di Copa y 7 semanal di Avianca. Mester remarca si cu aworaki Copa ta bulando pa Aruba cu su 737. Anteriormente Copa tawata bula pa Aruba cu e Embraer cu 90 asiento, pues e 737 cu 150 asiento sigur ta beneficioso pa Aruba. Tambe e yegada di aerolineanan nobo pa 2022 sigur ta suamamente positivo! Despues di Ronella, 3 conferensista di Latinoamerica a haci nan presentacion, enfocando riba e reinvencion di turismo. Alejandro Mahecha a enfoca riba un introduccion di criptomoneda, ‘digital wallets’ y nan uzo durante biahenan. Mariano Boaz a papia di e tema di ‘NFT’s enfocando riba e industria turistico y Daniel Perez a toca e tema di metaverso y turismo. E temanan aki ta sumamente relevante na e momento aki y e hecho di por a conecta nan cu turismo sigur ta algo cu lo por duna negoshinan den e industria un balor agrega. Pa A.T.A. ta intencion pa haci uzo di e informacion aki pa asina sigui defini e strategia di inovacion pa Aruba. A.T.A. ta gradici miembronan di parlamento, Ministernan, AHATA, AAA, socionan local y internacional como tambe prensa local pa nan presencia y participacion durante e apertura di CATA.

Comments

comments