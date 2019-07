Reino Uni ta keha Iran na ONU pa a intercepta su barco den awanan teritorial di Oman

LONDON, Reino Uni- E Cuerpo di e GuardiA Revolucionario Islamico Irani a yega cerca di e barco petrolero Britanico Stena Imperio, prome cu nan a tum’e den beslag ora cu esaki tabata den e awanan teritorial di Oman, den e Estrecho di Ormuz.

“E barco tabata haciendo uzo di su derecho legal di pasa di transito den un estrecho internacional segun loke ta para den e derecho internacional”, e mision Britanico den ONU a bisa den un carta pa e Conseho di Siguridad den un carta cita pa Reuters.

E diplomaticonan ta sigura cu Iran a viola e soberania Omani cu e accion aki, segun e carta, dirigi tambe pa e secretario general Antonio Guterres.

“E derecho internacional ta rekeri e derecho di pase di transito den e lama no wordo stroba y por lo tanto e accion Irani ta claramente un interferencia ilegal”, segun e documento.

Accidente cu barco piscado\

Anteriormente, autoridadnan Irani a afirma cu, prome cu e barco Stena Impero a wordo tuma den beslag, e tabata involucra den un accidente cu’n barco di pesca Irani. London awo ta afirma den e carta cu no tin evidencia di cu esaki lo a pasa di berdad.

“nos no ta buscando confrontacion cu Iran”, e texto ta sigui bisa. E carta ta enfatiza cu Reino Uni ta busca pa reduci e tensionnan actual “extremadamente preocupante”. Pero ta “inaceptabel y di un potencial di escalada (di menasa) na transportistanan cu ta haci negoshi di manera legitimo a trabes di brokernan reconoci internacionalmente”, el a agrega.

Entretanto, medionan Britanico a reporta cu London a planea introduci medidanan diplomatico y economico contra di Republica Islamico relaciona cu e hecho aki, como tambe solicita ONU y UE e reintroducion di sancionann cualnan a wordo kita den cuadro di e acuerdo nuclear di 2015.

E tensionann entre London y Teheran a aumenta un siman atras, ora cu dia 4 di juli militarnan Britanico y e polis di Gibraltar a deten den e canal di Gibraltar e barco petrolero Grace 1, opera pa Teheran, pa supuestamente hiba crudo pa Siria, violando asina e sancionnan impone door di Union Europeo contra Damasco.

Di su banda, Iran a tacha e intereptacion di Grace 1, di bandera Panameño, como “un paso destructivo y “un forma di pirateria” y el a priminti na mas di un ocasion cu e lo responde di mes manera door di captura un barco petrolero Britanico.

